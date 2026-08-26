HP договорилась о сотрудничестве с находящейся под санкциями США Huawei

Китайская компания Huawei и американский производитель компьютеров и принтеров HP заключили многолетнее соглашение, по которому будут предоставлять друг другу доступ к своим портфелям патентов на технологии Wi-Fi стандартов 6 и 7. Подписание соглашения позволило урегулировать прошлые споры и судебные разбирательства двух компаний из-за нарушения патентов.

Стороны не раскрывают финансовых условий сделки. В Huawei назвали это соглашение «знаковым». Корпорация Huawei находится под американскими санкциями с 2019 года. США ограничили ей доступ к передовым американским технологиям для производства чипов по соображениям национальной безопасности. В HP подчеркнули, что это обычное соглашение для патентов, защищающих технологию производства продукции по определенному стандарту (Standard-Essential Patents, SEP). Американский производитель отметил, что это «не что-то новое, представляющее более широкие стратегические или коммерческие отношения, партнерство или коллаборацию с Huawei».

Конфликт между Huawei и HP по поводу нарушения патентов начался в августе 2025 года. Huawei обвинила американскую компанию в использовании ее технологии, необходимой для работы стандарта Wi-Fi 6. В ноябре 2025 года HP согласилась войти в патентный пул Sisvel Wi-Fi 6, создателем которого является Huawei, а в числе других участников компания Philips, также имевшая претензии к HP. Участники пула предоставляют доступ к своим патентам и получают доступ друг к другу, что стало промежуточным этапом урегулирования претензий Huawei к HP.

Алена Миклашевская