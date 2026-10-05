Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Одним из самых невезучих вратарей в английском футболе считается Чик Броуди. На уровне элитных лиг он не играл, но в историю все равно вошел. Дело в том, что с Броуди постоянно что-то приключалось.

В 1964 году во время матча Брентфорда, за который он играл, и Карлайл Юнайтед болельщик бросил с трибуны камень. Шанс попасть в голкипера был минимален — расстояние слишком большое. Но камень прилетел точно в колено Чика. Травма оказалась настолько серьезной, что игрока пришлось уносить с поля на носилках.

Дальше — больше. Не успел вратарь выздороветь, как в него бросили муляж гранаты. Затем в одном из матчей на него упали ворота. Броуди отбил мяч на угловой и схватился за перекладину, которая рухнула прямо на него.

Даже карьеру он завершил после совершенно абсурдного случая. Во время матча с Манчестер Юнайтед на поле выбежала собака. Казалось бы, событие почти рядовое, по крайней мере по тем временам. Но дальше случилось что-то нереальное. Пес бросился за мячом, и когда Броуди попытался взять его в руки, собака на большой скорости врезался вратарю в колено. Причем угол столкновения оказался настолько неудачным, а скорость пса так велика, что коленная чашечка игрока была раздроблена. С футболом после этого пришлось закончить.

Стоит ли говорить, что и после того, как Броуди повесил бутсы на гвоздь, ему снова не повезло? Найти работу в футболе он не смог и долгое время трудился таксистом в Лондоне. Любопытно, что после смерти вратаря его включили в зал славы клуба Брэдфорд.

Владимир Осипов