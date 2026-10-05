Глава ФБР Кэш Пател обручился с кантри-певицей Алексис Уилкинс

Директор ФБР США Кэш Пател и кантри-певица Алексис Уилкинс объявили о помолвке. Об этом сообщила Алексис Уилкинс в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэш Пател и Алексис Уилкинс

Фото: @AlexisWilkins Кэш Пател и Алексис Уилкинс

Фото: @AlexisWilkins

«Пошла и привлекла к делу закон»,— написала она под совместной фотографией с Кэшем Пателом. На безымянном пальце девушки видно кольцо.

Кэш Пател познакомился с Алексис Уилкинс, кантри-певицей и политическим комментатором, в 2022 году на вечеринке в Нэшвилле. Они встречаются с 2023 года, несмотря на значительную разницу в возрасте: ей сейчас 27 лет, ему — 46. Госпожа Уилкинс присутствовала на церемонии его вступления в должность главы ФБР в феврале 2025 года.

В июле Алексис Уилкинс исполнила гимн США совместно с оркестром морской пехоты США на открытии ярмарки в честь 250-летия независимости страны. Большинство изначально заявленных для выступления артистов позже отказались от него, назвав это мероприятие политизированным митингом президента США Дональда Трампа, а не нейтральным государственным мероприятием.

Алена Миклашевская