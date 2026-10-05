Главное на рынке недвижимости к утру 5 октября

«Сбербанк» выставил на торги торгово-развлекательный центр «Город I» на Рязанском проспекте в Москве по начальной стоимости 3,3 млрд руб., сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Лот включает в себя пятиэтажный комплекс площадью 106,4 тыс. кв. м, а также участок площадью 5,1 га. Аукцион пройдет в конце октября. Ранее ТРЦ принадлежал корпорации «Тэн», но после ее банкротства актив перешел «Сбербанку».

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет финансовые гарантии для покупателей жилья и банковских вкладчиков. В частности, инициатива увеличивает максимальную сумму страховых выплат по счетам эскроу с 10 млн до 30 млн руб. Мера будет распространяться на сделки купли-продажи, договоры долевого участия (ДДУ) и стройподряд. Нововведение связано в том числе с ростом цен на недвижимость в Москве и Петербурге. Авторы законопроекта также предлагают повысить страховку по долгосрочным депозитам.

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») выставило на продажу офисные помещения площадью 2,9 тыс. кв. м в центре Москвы по начальной цене 1,05 млрд руб., сообщает организатор — Российский аукционный дом (РАД). Минимальная цена — 735 млн руб. Торги пройдут по голландской схеме на понижение. В лот входят этажи с первого по четвертый, а также мансарда бывшего доходного дома братьев Хомяковых — примерно 29% от площади всего здания. Дом располагается по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, д. 2, стр. 1, рядом со станицей метро «Маяковская». Офисные помещения относятся к категории «В». Здание построено в 1880 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об ускорении важных строек в России. «Практический смысл изменений в том, что государство сможет определить, какой именно объект необходимо создать, описать его параметры и условия поддержки, а затем выбрать инвестора на конкурсе», — рассказал «Российской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин.

Банк ПСБ снова выставил на продажу компанию «Проспект», изъятую у бывшего владельца «Макфы» Михаила Юревича, сообщает Российский аукционный дом. Ранее актив предлагали купить за 3,69 млрд руб. Теперь продавец предусмотрел также цену отсечения — 1,85 млрд руб. На балансе компании находится около 77 тыс. кв. м недвижимости в Челябинске. Среди них — торговые центры «Проспект» в Краснопольском проезде, на проспекте Победы, а также на Университетской набережной. Торги пройдут в середине октября.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Недвижимость и ресурсы», которая принадлежит группе «Гарант-Инвест» Алексея Панфилова. На балансе обанкротившейся организации находится комьюнити-центр Westmall площадью около 28 тыс. кв. м на Большой Очаковской улице в Москве. В отношении компании суд открыл процедуру конкурсного производства. Иски о банкротстве подали ко многим структурам «Гарант-Инвеста». Принадлежащий группе ТРЦ «Москворечье» Сбербанк выставил на продажу в конце сентября. Среди проектов также — ТЦ «Пражский град» на Кировоградской улице и ТЦ «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте.

Центробанк сообщил, что просрочка по ипотеке в России к началу сентября достигла 263,6 млрд руб. В течение августа объем задолженности вырос на 4,3% (на 10,8 млрд руб.). За год показатель увеличился на 57,2%. Причем доля просрочки в общем ипотечном портфеле, который составил к сентябрю 24,8 млрд руб., остается на уровне 1,2%. Примерно 20,8% всего объема просрочки приходится на Москву и Подмосковье.

КГКУ «Управление капитального строительства» (структура властей Красноярского края) объявило конкурс на капитальный ремонт здания Краевого Дворца пионеров по начальной цене 1,2 млрд руб. Площадь здания 1985 года в Красноярске составляет 11,2 тыс. кв. м. Согласно госконтракту, подрядчику выплатят аванс в размере 20% от цены каждого этапа работ. Ремонт необходимо сделать до 30 мая 2028 года. Заявки принимаются до 9 октября, а итоги подведут 13 октября.