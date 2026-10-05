ФСБ: россиянин получил 23 года за диверсию на самарском НПЗ в 2023 году
Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Самары, признанному виновным в организации диверсии на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области в июле 2023 года. Ему назначили 23 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб., сообщили в ФСБ.
По версии следствия, мужчина действовал по заданию ГУР Минобороны Украины. Для диверсии использовалось самодельное взрывное устройство, отметили в ФСБ.
Мужчину признали виновным в госизмене, теракте, незаконном изготовлении взрывных устройств, участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
Взрыв на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в июле 2023 года произошел в период планового сезонного ремонта. Поэтому разрушений и пострадавших не было, хотя инцидент привел к повреждению электрощитков, стены и частичному обрушению кровли.
Предварительный ущерб оценивался примерно в 30 млн руб. На суде осужденный сообщил, что для диверсии были изготовлены три взрывных устройства, два из которых он затем обезвредил.