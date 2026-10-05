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Медведя застрелили в парке культуры и отдыха Кызыла

В Кызыле после сообщений о выходе бурого медведя закрыли Национальный парк культуры и отдыха им. Н. Гастелло. Хищника заметили местные жители, сообщили в МВД по Республике Тыва.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В парк приехали сотрудники полиции и охотничьи инспекторы. Хищника, обнаруженного при помощи квадрокоптера, застрелили.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине сентября из-за медведей в 11 районах Тувы ввели режим повышенной готовности. 23 сентября после нападения хищника в больнице скончался хоккейный тренер Александр Кузьменко, приехавший в регион на рыбалку.

Александра Стрелкова

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