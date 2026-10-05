10 землетрясений произошло на Камчатке за сутки

За минувшие сутки на Камчатке произошло 10 землетрясений, сообщило в «Максе» управление МЧС России по региону. По данным министерства, одно из землетрясений ощущалось в некоторых районах Петропавловска-Камчатского силой до двух баллов. Угрозы цунами не было.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, магнитуда самого мощного землетрясения достигала 5,7. Оно произошло около 08:00 по местному времени (23:00 мск) в более чем 200 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Толчки зафиксировали в Тихом океане на глубине более 23 км под морским дном.

Сутками ранее у берегов Камчатки зафиксировали 34 сейсмособытия, ни одно из них не ощущалось, сообщили в МЧС. Кроме того, зарегистрированы два подземных толчка в некоторых районах Петропавловска-Камчатского силой до двух баллов.