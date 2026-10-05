В Британии начали работу над импортными пошлинами на электромобили из Китая

Великобритания готовится ввести импортные пошлины на китайские электромобили, сообщила газета The Times. По ее данным, пакет возможных тарифов разрабатывает министр по делам бизнеса Джонатан Рейнольдс.

Газета отмечает, что ввести импортные пошлины на китайские автомобили от Британии потребовали в Брюсселе. Страны Евросоюза обеспокоены, что через Британию автомобили из Китая могут проникнуть на более широкий европейский рынок. Такая мера приведет к росту цен для конечных покупателей, но при этом защитит британских производителей, отмечает The Times.

В сентябре о требовании к Великобритании ввести пошлины сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Так Евросоюз отреагировал на слова британского премьер-министра Энди Бернема. Он заявил, что страна будет добиваться признания себя «надежным партнером» ЕС и равного доступа своих товаров на европейский рынок.

ЕС ввел пошлины на импорт электромобилей из Китая осенью 2024 года. Тарифы для концерна BYD составили 17,0%, Geely — 18,8%, SAIC — 35,3%. Автомобили других компаний облагаются пошлиной в размере 20,7%. Такие меры ввели после расследования государственного субсидирования электромобилей в КНР. По данным The Times, почти четверть автомобилей, проданных в Великобритании в сентябре этого года, были моделями китайского производства. Сейчас китайские марки занимают пять мест в списке 25 самых популярных брендов в стране.