Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии после обработки 65% бюллетеней

После обработки почти 65% бюллетеней на выборах президента Бразилии лидирует Флавиу Болсонару, сын бывшего главы государства Жаира Болсонару. Об этом свидетельствуют данные бразильского Высшего Избирательного суда. Кандидат набирает 49,58% голосов.

Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва набрал 42,25%. Всего обработано свыше 76,3 млн голосов. Если ни один кандидат не получит больше 50%, в Бразилии 25 октября пройдет второй тур голосования. Согласно данным голосования за границей, которые приводит Poder360, Лула да Силва получил больше голосов в 44 странах, включая Новую Зеландию, Австралию и Китай. Флавио Болсонару победил в 13 странах, среди которых — Таиланд и Япония.

4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. В стране голосовали за кандидатуры президента, вице-президента, членов Национального конгресса, губернаторов, вице-губернаторов и законодательных собраний всех федеративных единиц. В выборах президента всего участвуют 12 кандидатов. Лула да Силва представляет «Партию трудящихся», а Флавиу Болсонару — «Либеральную партию». Проведенные в стране накануне голосования опросы показали, что действующий президент немного опережает по популярности своего главного оппонента.