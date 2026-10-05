Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии после обработки 65% бюллетеней
После обработки почти 65% бюллетеней на выборах президента Бразилии лидирует Флавиу Болсонару, сын бывшего главы государства Жаира Болсонару. Об этом свидетельствуют данные бразильского Высшего Избирательного суда. Кандидат набирает 49,58% голосов.
Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва набрал 42,25%. Всего обработано свыше 76,3 млн голосов. Если ни один кандидат не получит больше 50%, в Бразилии 25 октября пройдет второй тур голосования. Согласно данным голосования за границей, которые приводит Poder360, Лула да Силва получил больше голосов в 44 странах, включая Новую Зеландию, Австралию и Китай. Флавио Болсонару победил в 13 странах, среди которых — Таиланд и Япония.
4 октября в Бразилии прошли всеобщие выборы. В стране голосовали за кандидатуры президента, вице-президента, членов Национального конгресса, губернаторов, вице-губернаторов и законодательных собраний всех федеративных единиц. В выборах президента всего участвуют 12 кандидатов. Лула да Силва представляет «Партию трудящихся», а Флавиу Болсонару — «Либеральную партию». Проведенные в стране накануне голосования опросы показали, что действующий президент немного опережает по популярности своего главного оппонента.
Промежуточное лидерство не означает победу: президент избирается в первом туре только при получении более 50% голосов. Если ни один кандидат не преодолеет этот порог, в Бразилии состоится второй тур, где решающим станет соотношение голосов двух лидеров, а не их место на текущем этапе подсчета.
Некоторые наблюдатели рассматривают выборы как проверку готовности общества к возвращению к политике Жаира Болсонару. Возможная победа его сына, по оценке профессора МГИМО Людмилы Окуневой, способна усилить проамериканский вектор Бразилии, но не приведет к ее выходу из БРИКС.
Внешнеполитический маневр при этом ограничен торговыми связями, жизненно важными для страны: в торговле Болсонару-младшему пришлось бы балансировать. Поэтому даже при смене политического курса отношения Бразилии с ключевыми торговыми партнерами остаются фактором, сдерживающим резкий разворот.