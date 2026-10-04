Двое погибли и 35 пострадали при стрельбе на вечеринке выпускников в Джорджии

На вечеринке выпускников в городе Вьенна американского штата Джорджия произошла стрельба. Два человека погибли, еще около 35 пострадали. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на полицию и источники.

Вечеринка проходила на улице, на нее собрались более 1 тыс. выпускников средней школы округа Дули. По данным полиции, неизвестные открыли огонь минимум из двух мест. Было слышно около 50 выстрелов. В Бюро расследований штата Джорджия сообщили, что стрельбу услышали около 01:25 по местному времени (08:25 мск) полицейские, которые в это время патрулировали улицы округа.

По официальным данным, погибли двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет. Остальных пострадавших доставили в несколько больниц штата. Власти не уточнили число людей с огнестрельными ранениями и степень тяжести их травм. В школе округа Дули сообщили, что администрация учебного заведения не организовывала эту вечеринку.