В Геленджике открылся четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк»

В Геленджике 3 октября открылся четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк». Киносмотр продлится до 8 октября, в конкурсную программу вошли 11 полнометражных и семь короткометражных картин.

Фестиваль открылся премьерой фильма Алексея Учителя «Шум времени» — байопика о композиторе Дмитрии Шостаковиче и его эпохе. В числе премьер вне конкурса также «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, получивший главный приз Каннского фестиваля этого года, и документальная картина Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова».

В основном конкурсе «Маяка» в этом году шесть дебютных работ. Среди них «было не было» Тимы Анисимова, «Ваня» Клавдии Коршуновой, «Малика» Натальи Уваровой, «Новый дом» Никиты Грушина, «Падает снег» Евгении Громовой и «Лето в Бадене» Антона Желнова. Также в конкурс вошли «Второй Тани» Алисы Ерохиной, «Голем» Александра Котта, «Видеопрокат» Никиты Троценко, «Мороз» Семена Серзина и «Вся эта любовь» Геннадия Островского и Виктории Мокеровой.

По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, в программе представлены фильмы признанных режиссеров, дебютные работы и картины разных жанров. По его оценке, это отражает стремление российского кино осмысливать современные реалии в связи с историческим прошлым.

В конкурс короткометражного кино вошли семь работ: «Горизонт, прожектор, яблоко, пепел, кочегар» Кирилла Верхозина, «Город сов» Жени Казанкиной, «Двойник» Михаила Шприца, Алеши Климова и Мити Кокорина, «Достопримечательность» Солтана Сунгатуллина, «Друзья детства» Нины Воловой, «Завтра» Ильдара Шаякберова и «Катя» Тимофея Пожиткова.

Помимо конкурсных показов, на фестивале представят эпизоды сериала «Шик» Сони Райзман, которая в прошлом году получила приз «Маяка» за режиссуру. Также состоится показ эпизода «1812 год» киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир».

Фестиваль «Маяк» учрежден в 2023 году фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». В этом году он проходит в Геленджике в четвертый раз.

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