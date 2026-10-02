В Новороссийске с 12 октября повысятся тарифы на пригородные муниципальные автобусы

С понедельника, 12 октября 2026 года, в Новороссийске увеличится стоимость проезда и провоза багажа в пригородных муниципальных автобусах. Соответствующий приказ (№ 80 от 01.10.2026) издан МУП «МПТН». Минимальная стоимость проезда одного пассажира и провоза одного места багажа составит 48 руб.

На маршруте № 101М «Новороссийск — Южная Озереевка» тарифы составят: до Прохоровки и Васильевки — 56 руб., до Фазана и Глебовского — 63 руб., до Развилки — 66 руб., до Северной Озереевки — 72 руб., до Южной Озереевки — 74 руб. На маршруте № 102М «Новороссийск — Абрау-Дюрсо — Большие Хутора»: до Прохоровки и Васильевки — 56 руб., до Фазана и Глебовского — 63 руб., до Развилки и Камчатки — 66 руб., до Абрау-Дюрсо — 85 руб., до Больших Хуторов — 89 руб. На маршруте № 103М «Новороссийск — Верхнебаканский» стоимость проезда до остановок ДК «Кубань», Кирилловский поворот, Промышленная и Владимировское кладбище составит 48 руб., до Титана, Коммунистической, Первомайского и Микрорайона — 82 руб.

На маршруте № 104М «Новороссийск — Горный» действуют те же тарифы на первых восьми остановках (48 и 82 руб. соответственно), проезд до конечной остановки Горный обойдётся в 106 руб. На маршруте № 105М «Новороссийск — Раевская»: до остановок ДК «Кубань», Кирилловский поворот, Промышленная и Владимировское кладбище — 48 руб., до Убыха — 77 руб., до Танкодрома — 82 руб., до Раевской — 97 руб. На маршруте № 106М «Новороссийск — Натухаевская»: до четырёх ближайших остановок — 48 руб., до Титана — 82 руб., до Ленинского Пути — 90 руб., до Семигорского — 93 руб., до Натухаевской и Красного Октября — 110 руб., до Химических складов — 123 руб. Это максимальный тариф среди всех шести маршрутов.

Мария Хоперская