В Красноармейском районе Кубани 21-летнюю жительницу осудили за интим с подростком

Красноармейский районный суд вынес приговор 21-летней жительнице района, признанной виновной в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 134 УК РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, женщина состояла в романтических отношениях и вступала в интимную связь с несовершеннолетним братом своего мужа. После того как мать подростка узнала о происходящем, она обратилась в полицию. Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Суд с учетом обстоятельств дела назначил женщине 300 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Артур Каверин