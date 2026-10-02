В Оренбуржье задержали мужчину, который похитил из такси забытое портмоне

В Оренбуржье в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего местного жителя по подозрению в хищении портмоне. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в отдел полиции обратился 53-летнией уроженец Домбаровского района с заявлением о хищении портмоне. Полицейские установили, что заявитель воспользовался услугами службы такси и, доехав до поселка Пригородного, забыл принадлежащее ему портмоне. В нем находились 130 тыс. руб., 17 тыс. тенге и документы.

После этого задержанный также заказал такси, где на заднем сиденье обнаружил чужое имущество и решил оставить его себе. Сотрудники полиции изъяли документы, 67 тыс. руб., 17 тыс. тенге. Оставшуюся сумму подозреваемый потратил на покупку телефона марки «Самсунг».

Руфия Кутляева