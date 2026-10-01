Вера Подгузова в рамках Детского экологического форума рассказала о профессиях будущего

Согласно внутренним исследованиям ПСБ, компании, поддерживающие ESG-повестку, более успешны в бизнесе. Об этом сообщила Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ в ходе пленарной сессии «Кадры для экологического будущего России» IV Всероссийского Детского экологического форума, который состоялся при поддержке ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Банк ПСБ»

Центральной темой сессии стал выбор будущей профессии в контексте эко-повестки. Вера Подгузова поделилась мнением, что на горизонте ближайших 50 лет наиболее перспективными станут междисциплинарные специальности, которые позволяют применять навыки в разных сферах. В качестве примера она привела подходы ПСБ.

«Рынок ESG-специалистов в России находится в стадии активного формирования. Спрос на таких экспертов растет достаточно быстро, поскольку повестка устойчивого развития стала неотъемлемой частью стратегий крупных компаний. Например, в ПСБ она включена в контур общебанковской стратегии развития и реализуется через призму создания общественного капитала. Для реализации задач в этих сферах нужны специалисты, обладающие междисциплинарными знаниями в самых разных областях, способные отвечать на современные вызовы», – подчеркнула она, отметив, что такие проекты банка стимулируют рост экономики регионов и работают на долгосрочное устойчивое развитие страны.

Вера Подгузова также остановилась на популяризации экологической повестки внутри банка: отдельные эко-инициативы складываются в единую корпоративную культуру, которая позитивно влияет на отношение к экологии для десятков тысяч сотрудников банка.

После завершения выступления Вера Подгузова ответила на несколько вопросов школьников. Она поддержала предложение сделать Детский экологический форум международным, а также рассказала о проекте «Душа России», который сохраняет культурное наследие, традиции и ремесла и популяризирует их на международном уровне.

Вера Подгузова также приняла участие в церемонии награждения в рамках Детского экологического форума. Она вручила награду школьникам из Ярославской области за проект по сохранению растений.