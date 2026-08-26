Зубную боль приводят в порядок

С 1 октября вступит в силу новый приказ Минздрава, обязывающий стоматологов проводить анестезию при любых манипуляциях, которые могут вызвать боль. Старая версия приказа такой нормы не содержала, и многие СМИ восприняли ее как какое-то нововведение. В действительности речь идет о нормативном закреплении уже существующей практики, пояснил “Ъ” эксперт: принципиальных изменений в работе стоматологов с анестезией ждать не стоит. Этот же приказ разрешит фельдшерам и гигиенистам самостоятельно принимать экстренные меры при острой боли, а также обяжет зубных врачей незамедлительно направлять пациентов к онкологам при выявлении симптомов рака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ

Минздрав опубликовал приказ, меняющий порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях. Документ, который вступает в силу 1 октября, актуализирует правила работы стоматологических отделений и обновляет стандарты их оснащения.

Теперь в кабинетах в обязательном порядке должны быть автоматические наружные дефибрилляторы, специальные укладки для профилактики парентеральных инфекций (используемые при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями пациента), а также наборы препаратов для экстренной помощи при анафилактическом шоке.

Расширены полномочия среднего медицинского персонала: стоматологические фельдшеры, гигиенисты и зубные врачи смогут самостоятельно оказывать первичную доврачебную помощь (в частности, принимать экстренные меры при острой боли) и направлять пациентов к врачам-стоматологам при необходимости.

Уточняется, что при выявлении симптомов онкологического заболевания лечащий врач обязан незамедлительно направить пациента к врачу-онкологу.

Новый порядок также четко разделяет уровни стоматологической помощи: первичная медико-санитарная помощь (например, гигиена рта) оказывается в амбулаторных условиях, специализированная — в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

После выхода документа многие СМИ обратили внимание на законодательное закрепление обязательного обезболивания при проведении стоматологических манипуляций, которые могут вызвать болевые ощущения. Старый порядок не обязывал врача использовать анестезию перед каждой серьезной процедурой — в документе говорилось, что «медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия».

С 1 октября стоматология не начнет работать иначе — государство просто приводит нормативную базу в соответствие с тем, как современная стоматологическая помощь уже должна быть организована, пояснил “Ъ” хирург-имплантолог и главный врач научной стоматологии «Дантистофф» Артем Харламов.

Большая часть норм, прописанных в приказе, уже является обычной практикой в современной стоматологии. «Если мы понимаем, что манипуляция будет болезненной, мы и сейчас проводим ее с обезболиванием. Никто не ждет нового приказа, чтобы поставить пациенту анестезию при лечении глубокого кариеса, удалении зуба или имплантации,— поясняет господин Харламов.— Если пациент по каким-то причинам не хочет анестезию, он может от нее отказаться. Но дальше врач должен оценить, можно ли безопасно провести конкретную манипуляцию без обезболивания». То же самое касается требований к оснащению: дефибрилляторы и укладки для профилактики инфекций были предусмотрены старыми нормами; сейчас эти правила лишь уточняются и дополняются, указывает эксперт.

Наталья Костарнова