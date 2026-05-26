СБП пополнится наличными
Почему ЦБ решил разрешить пополнение счетов через устройства разных банков
Россияне смогут вносить наличные через банкоматы любых финансовых организаций. Пополнение счета будет работать через Систему быстрых платежей. Проект указания опубликовал Банк России. Регулятор также предлагает установить лимиты на такие операции: не больше 25 тыс. руб. за одно пополнение, не более 50 тыс. руб. в сутки, и не более 200 тыс. руб. в месяц. Действовать новые правила начнут с 1 октября.
Кроме того, вполне вероятно, что такие переводы не будут облагаться комиссией, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор:
«Пока механизм находится на стадии проекта, поэтому до окончательного принятия в него еще могут внести изменения. Однако документы, разработанные ЦБ, как правило, утверждаются в изначальном виде. Вероятнее всего, схема будет выглядеть так: клиент вставляет карту или авторизуется по QR-коду — идентификация обязательна в любом случае. Банкомат стороннего банка принимает наличные, затем информация о пополнении передается банку-получателю, а средства зачисляются на счет клиента. После этого банки проводят взаиморасчеты. Для пользователей такая система сделает услуги доступнее: не придется искать банкомат своего банка, особенно в небольших городах и удаленных районах. Вероятно, ситуация будет похожа на переводы между карточными счетами — вместо высокой комиссии она станет минимальной или вовсе исчезнет.
Что касается снятия наличных через банкоматы сторонних банков, этот вопрос, скорее всего, останется на усмотрение самих кредитных организаций. У банков есть расходы на обслуживание платежной инфраструктуры, а проект указания Банк России эту сферу напрямую не регулирует. Поэтому на нынешнем этапе развития СБП льготные условия, вероятнее всего, будут касаться только внесения наличных. Небольшие лимиты связаны прежде всего с требованиями финансового контроля со стороны Министерства финансов Российской Федерации и Росфинмониторинга.
Основная цель — борьба с теневой экономикой и легализацией наличных средств неизвестного происхождения».
Система быстрых платежей заработала в январе 2019 года. На старте она позволяла физлицам переводить деньги друг другу по номеру телефона, независимо от банка отправителя и получателя. Тем летом Центробанк предложил закрепить обязательное участие банков в СБП, особенно системно значимых. Последним из всех банков к системе подключился «Сбер». Эксперты связывали это с тем, что для него было слишком невыгодно терять прибыль с комиссии за переводы. Тогда банку даже пришлось оплачивать штрафы за неподключение к СБП. Не станет ли рынок сопротивляться новой инициативе ЦБ? Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что в текущем виде банки вряд ли одобрят этот проект:
«Тема внесения наличных на счета и переводов через СБП тесно связана с противодействием легализации преступных доходов. Поскольку Система быстрых платежей стала основной инфраструктурой для переводов, Банк России, вероятно, использует этот механизм для усиления контроля за подозрительными операциями и мошенничеством. Коммерческие банки, скорее всего, поддержат инициативу, но с оговорками и предложениями по доработке.
У бизнеса и граждан и без того немного стимулов хранить средства в банковской системе, а дополнительные ограничения могут подтолкнуть часть клиентов к альтернативным способам обращения наличных. Вероятно, банки будут настаивать на интеграции нового механизма с действующими процедурами финансового мониторинга и собственными системами оценки рисков.
По сути, речь идет о попытке совместить внутренние данные банков о клиентах с требованиями регулятора».
Также, по задумке ЦБ, крупнейшие банки должны внедрить трансграничные переводы через СБП. Речь идет про получение денег от других физических лиц из-за рубежа. Эти изменения могут вступить в силу уже в 2027 году.