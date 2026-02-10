К налогам подошли по-взрослому

Участников российского рынка детских товаров, оборот которого по итогам прошлого года достиг 4,55 трлн руб., обяжут предоставлять сертификаты качества на свои товары, чтобы претендовать на льготную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в 10%. Новые требования для представителей индустрии детских товаров дадут возможность обелить этот рынок и позволят избежать случаев, когда некоторые производители и продавцы лишь пытаются выдать свою продукцию за детскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продавцов и производителей детской продукции обяжут получать сертификаты на свою продукцию для оплаты НДС по льготной ставке в 10%. Соответствующие поправки к ч. 2 ст. 164 Налогового кодекса РФ предлагает внести Минфин РФ, сообщил источник “Ъ”, близкий к министерству. В Минфине подтвердили “Ъ” эту информацию, добавив, что законопроект подготовлен в рамках реализации плана правительства РФ по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы. Такая мера потребовалась для обеспечения российского рынка детских товаров безопасной продукцией, поясняет собеседник “Ъ”. Для многих отраслей с января 2026 года ставка НДС увеличилась с 20% до 22%.

Законопроектом предлагается установить, что для подтверждения налогоплательщиками правомерности применения ставки НДС в 10% в отношении товаров для детей в налоговый или таможенный орган представляются сведения о сертификате соответствия, выданном органом по сертификации, зарегистрированным в РФ, либо о декларации о соответствии, зарегистрированной национальным органом по аккредитации. Также участники рынка детских товаров могут подтверждать качество продукции аналогичными документами, выданными в одной из стран—участниц ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что льготная ставка НДС в размере 10% будет распространяться на большую часть такой продукции, включая детскую одежду и обувь (кроме спортивной), мебель (кровати, манежи, стулья для кормления), коляски, велосипеды, детские кресла, игрушки, школьно-письменные принадлежности и изделия для ухода за детьми (бутылочки, соски и т. д.). Однако норма не содержит указания на документы, которые налогоплательщики могут использовать для подтверждения отнесения продукции к товарам для детей, что, по мнению Минфина, увеличивает риск возникновения налоговых споров между налогоплательщиками и налоговыми органами из-за применения пониженной ставки НДС. Внесенные министерством поправки к Налоговому кодексу закрывают этот пробел, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина поясняет, что решение о применении «сквозных» документов по оценке соответствия (сертификаты, декларации, свидетельства о государственной регистрации) включает идентификацию продукции, отнесение ее к детской и определение возраста использования. Ранее добавление к правилам получения налоговых льгот документов по сертификации уже было введено и для других отраслей, например для сегмента медицинских изделий, уточняет госпожа Цицулина.

Так, продавцы и производители смогут использовать льготы только для четкого перечня детской продукции, а не по любым товарам, выдаваемым за детские в рамках маркетинга. Такие случаи были не редкостью, отмечает Антонина Цицулина. Как пример она приводит настольные игры с возрастным рейтингом 14+, которые позиционируются как детские.

Сейчас, по ее мнению, важно определить понятные и прозрачные процедуры как получения, так и прекращения права на налоговые льготы. Но в итоге новый законопроект поможет обелить рынок детских товаров, ожидает господин Бурмистров.

По предварительным данным АИДТ, по итогам 2025 года объем российского рынка детских товаров составил 4,55 трлн руб. Из этой суммы на российских производителей пришлась меньшая доля — 680 млрд руб.

Алина Мигачёва