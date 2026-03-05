Сигаретам не хватило разрешений

Запланированное на 1 марта 2026 года лицензирование розничной и оптовой торговли табачной продукцией не стартовало. Теперь процесс может начаться лишь с 1 сентября, профильный законопроект только готовят ко второму чтению. Спорными оказались в том числе полномочия региональных властей, которым предлагается дать возможность вводить запрет на продажу вейпов.

Старт лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией откладывается, рассказали три собеседника “Ъ” на табачном рынке. Начать выдачу разрешений предполагалось с 1 марта 2026 года, но этот процесс так и не стартовал. Теперь его запуск может состояться 1 сентября 2026 года, а запрет на работу без лицензий и введение ответственности — с 1 марта 2027 года, рассказал один из собеседников “Ъ”. Другой источник “Ъ” говорит, что точная дата запуска пока не определена и сейчас обсуждается необходимость введения переходного периода.

В Минфине “Ъ” заявили, что перенос сроков необходим для доработки положений законопроекта в соответствии с поступившими предложениями.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует законопроект) сообщили “Ъ”, что предлагаемые нормы были детально проработаны с представителями отрасли, что позволило минимизировать возможные сложности при внедрении механизма. Введение лицензирования оборота табака и вейпов входит в план по обелению отдельных секторов экономики, добавили там.

Лицензирование оптовой, розничной и развозной торговли табаком по аналогии с алкоголем обсуждается с 2024 года. Предложение выдвинули в Совете федерации. В апреле 2025 года его поддержали в правительстве, а в июле того же года законопроект представил Минфин. Согласно ему, пошлина для дистрибуторов составит 800 тыс. руб. на пять лет, розницы — 20 тыс. руб. в год. Каждый поставщик или торговый объект должен получать собственное разрешение, а к их помещениям закрепляются требования.

Два собеседника “Ъ” обращают внимание на то, что для реализации инициативы пока нет правовой базы: законопроект Госдуме удалось принять в конце прошлого года лишь в первом чтении. Сейчас идет подготовка ко второму чтению. Бизнес уже в феврале понимал, что закон в марте в силу не вступит, рассказывает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Но сейчас, по его словам, позиции по спорным вопросам уже согласованы.

Директор Союза участников оборота никотинсодержащей продукции Дмитрий Владимиров говорит, что ключевые решения принимаются властями без участия отрасли. Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков называет перенос сроков регулирования логичным: всем сторонам необходимо подготовиться. В целом компания, по его словам, поддерживает лицензирование оптового и розничного звена, которое приведет к сокращению в обороте доли нелегальной продукции.

Дискуссионным вопросом в рамках законопроекта оказались в том числе правила измерения 100-метрового отдаления объектов по продаже табака от социальных, образовательных и медицинских учреждений. Для ритейла важно было получить единую методику расчета для всей страны, поясняет господин Богданов.

Другой спорный вопрос — права региональных властей, которые и будут заниматься выдачей лицензий для розницы.

В рамках инициативы они могут получить возможность ограничивать в своих регионах продажу вейпов, поясняет один из собеседников “Ъ”. Дмитрий Владимиров говорит, что до сих пор отсутствует четко прописанная процедура отказа в выдаче лицензии. «Чиновник сможет не выдать ее по своему усмотрению, это станет легальным способом регионального запрета на продажу никотинсодержащей продукции»,— опасается он. Эксперт напоминает, что определенная часть электронных систем доставки никотина и жидкостей для них сейчас и так продается нелегально.

Опасений, связанных с лицензированием оптового звена, по словам Сергея Глушкова, у рынка нет. Здесь мало игроков, и выдача им разрешений будет ответственностью Росалкогольтабакконтроля. С розницей ситуация другая. Для регионов выдача табачных лицензий — новая функция, а их количество очень велико, поясняет эксперт. Он считает, что лицензии придется выдать более чем 250 тыс. объектов по всей стране.

У сетевых ритейлеров процесс лицензирования налажен, и бизнес оперативно интегрируется в изменения законодательства. Стоимость продления лицензии в 20 тыс. руб. в год эксперт называет значительной для ритейлеров из-за большого числа магазинов. «Но это закономерная стоимость перехода на новые, прозрачные условия»,— говорит господин Глушков.

В неформатном сегменте опасения относительно регулирования уже привели к сокращению табачной розницы. Согласно 2ГИС, на начало марта в России работали 12,9 тыс. точек по продаже сигарет и аксессуаров для курения, без учета вейп-шопов. Год к году их число снизилось на 12%. Тенденция в ближайшей перспективе вряд ли изменится. По подсчетам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, в январе—феврале 2026 года спрос на франшизы магазинов по продаже табака и вейпов снизился на 38% год к году. Это одно из наиболее выраженных падений на всем рынке франшиз, заключает она.

