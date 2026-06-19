ЦФА добавили прозрачности

ЦБ расширяет требования к эмитентам цифровых финансовых активов (ЦФА) по раскрытию информации. В частности, они будут обязаны подробно раскрывать финансовую отчетность, а также публиковать структуру кредитного портфеля. Эксперты считают, что новые требования должны защитить миноритарных инвесторов, хотя и могут привести к сокращению числа новых небольших эмитентов ЦФА. В то же время участники рынка отмечают необходимость создания института защиты прав инвесторов в суде, а также законодательного закрепления понятий дефолта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 1 октября 2026 года эмитенты цифровых финансовых активов будут обязаны публично раскрывать более полную информацию о себе и своих выпусках. Согласно опубликованному 18 июня указанию Банка России, они должны будут раскрывать финансовую отчетность за три года, включая аудиторское заключение и налоговые декларации, а также последнюю квартальную отчетность. Эмитенты также будут обязаны детально описать порядок и сроки информирования держателей ЦФА о фактах неисполнения обязательств и зафиксировать, какие действия смогут предпринять владельцы активов в подобной ситуации.

ЦБ также требует подробного раскрытия структуры кредитного портфеля, включая информацию о качестве обслуживания долга. Эмитенту придется информировать клиентов, если совокупная сумма основного долга всех заемщиков на 20% превысит сумму средств, привлекаемых в рамках выпуска ЦФА. Держатели активов также должны иметь информацию о любых событиях, способных повлиять на исполнение обязательств, включая изменения в графике платежей, пересмотр процентных ставок, изменение валюты договора, возникновение просрочек и факты досрочного погашения.

Выпуски ЦФА осуществляют операторы цифровых платформ. В реестре ЦБ состоит 19 организаций. Более 90% всех ЦФА приходятся на долговые инструменты. По итогам 2025 года, объем всех выпусков ЦФА составил почти 1,65 трлн руб.

Эксперты позитивно смотрят на планируемые нововведения. Как указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин, такие правила нацелены на защиту интересов миноритарных инвесторов, у которых «будет возможность без излишних усилий получить информацию для принятия взвешенного инвестиционного решения».

В то же время более жесткие требования могут замедлить темпы количественного роста рынка ЦФА, так как развитие направления обуславливалось простотой и высокой скоростью проведения эмиссии. Эмитентами могут выступать не только акционерные общества, но и ООО, для которых стандарты раскрытия информации мягче и для которых важно иметь возможность привлекать относительно небольшие суммы в короткий срок, поясняет господин Хайруллин. В то же время, как поясняет управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, для крупных зрелых эмитентов перестроиться под новый формат будет несложно. Операторы информационных систем (ОИС) также смогут оптимизировать работу своих ресурсов, так как они зачастую являются частью больших финансовых экосистем. Впрочем, для верификации полного раскрытия отчетности ОИС может потребоваться повысить стоимость услуг или даже запустить дополнительные сервисы для эмитентов.

Но для того, чтобы рынок ЦФА мог сравниться с классическими инструментами, в частности, рынком облигаций, в вопросах защиты прав клиентов, предстоит провести еще много работы, указывают эксперты. Как отмечает член совета «Ассоциации инвесторов АВО» Михаил Локшин, для владельцев ЦФА по-прежнему необходимо создание аналога представителя владельцев облигаций, который смог бы отстаивать права инвесторов в суде. «Обязательным является и введение законодательного понятия техдефолта и дефолта по ЦФА, причем с указанием сроков и регламента действия для инвесторов»,— указывает господин Локшин.

Андрей Ковалев