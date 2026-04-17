Большая стирка

В 2026 году рынок микрофинансовых организаций ждет много изменений, которые приведут к его серьезной трансформации. Как предупреждал в конце прошлого года Банк России, все нововведения направлены на то, чтобы снизить закредитованность граждан и остановить практики «втягивания в долговую спираль». Как рынок адаптируется к новым правилам игры, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С 1 апреля вступили в силу новые правила деятельности для рынка микрофинансовых организаций (МФО). Во-первых, снижена максимальная переплата по кредитам и займам. Если ранее речь шла о переплате в 130% от размера займа, то сейчас она не может превышать 100%. Во-вторых, кредиторы, в том числе МФО, переходят на более точные способы оценки доходов заемщиков для расчета их долговой нагрузки. Для одних игроков данные ужесточения могут привести к значительному снижению рентабельности работы и в конечном счете к уходу с этого рынка. Для других это возможность увеличить свою долю на рынке микрозаймов.

Невыносимая новизна

«2026-й станет годом серьезной трансформации микрофинансового рынка. Вступают в силу сразу несколько значимых нововведений, которые направлены на ограничение закредитованности граждан и устранение недобросовестных практик на рынке МФО»,— предупреждал в конце прошлого года в интервью ТАСС директор департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков.

Снижение предельной переплаты с 130% до 100% от первоначальной суммы займа, по мнению профессора Финансового университета Александра Цыганова, поможет сократить долю невозвратных займов на рынке. Однако, как возражает гендиректор микрокредитной компании (МКК) «Займер» Роман Макаров, на практике большинство клиентов расплачиваются досрочно или вовремя. «Их задолженность до предельных значений начисления не доживает — выплаты происходят в течение первых 30 дней. При образовании просроченной задолженности для начисления 130-процентной переплаты требуется 163 дня с момента заключения договора. При ограничении суммы начислений 100% до наступления предельных значений долга должно пройти 125 дней. Максимальные начисления обычно касаются только тех клиентов, кто не захотел обосновать свои неплатежи кредитору»,— уточняет господин Макаров.

Таким образом, по его мнению, с точки зрения добросовестных кредиторов, нововведение защищает только права безнадежных должников, часть из которых — злостные. С уменьшением размера предельных начислений МФО теряет смысл надолго задерживать задолженности клиентов у себя на балансе. «Теперь кредиторы будут продавать портфели просроченных займов коллекторам чаще — те готовы платить за долги заемщиков МФО хорошую цену»,— говорит Роман Макаров.

Еще одно изменение в регулировании рынка микрофинансирования — постепенный переход на более точные способы оценки доходов заемщиков для расчета их долговой нагрузки. Компании смогут получать информацию о доходах с согласия граждан из информационных систем ФНС и через сервис «Цифровой профиль».

Если клиент не дает согласия на запрос кредитной истории, его показатель долговой нагрузки автоматически становится 100-процентным, что при действующих макропруденциальных лимитах делает выдачу практически невозможной, объясняет коммерческий директор Summit Group Елена Малышева. «Это приведет к снижению средней суммы займа и увеличению числа отказов. По нашим оценкам, 5–15% клиентов могут не получить заем»,— считает она, добавляя, что это приведет к «очищению клиентской базы».

Биометрический затор

Есть еще одно изменение, которое заработало с 1 марта 2026 года. Речь идет об использовании биометрии при выдаче займов в онлайн-формате. Если на момент подачи заявки на оформление займа потенциальный заемщик не сдал биометрию, микрофинансовая компания (МФК) не сможет выдать ему заем. Однако пока ЦБ решил не наказывать участников рынка за несоблюдение этой нормы. Как писал ранее “Ъ”, к концу марта ни одна МФК не подключилась к Единой биометрической системе (ЕБС).

«Требование к МФК проводить биометрическую идентификацию клиентов при онлайн-выдаче привело к тому, что многие компании перевели основную часть заявок на дочерние МКК, к которым это требование не применяется до 1 марта 2027 года. Это позволило не останавливать выдачу. При этом мы параллельно готовимся к прямой интеграции с ЕБС. В марте мы зафиксировали рост потока заявок примерно на 25%, в основном за счет перетока от тех МФК, которые временно приостановили выдачу»,— рассказала Елена Малышева. По ее словам, еще ряд компаний выбрали другой путь — смену статуса с МФК на МКК. Этот влечет за собой ряд сложностей. В частности, публичные компании должны будут вернуть инвестиции физическим лицам, в том числе средства, вложенные через облигации.

Александр Цыганов подтверждает, что у многих потенциальных заемщиков микрозаймов и самих МФО вызывают беспокойство новые требования по биометрии. Это вполне понятно: не все и не сразу готовы зафиксировать свои данные, потратить время на оформление, да и не все знают, где это можно сделать. Пока не хватает информации, есть и проблемы доступности точек оформления биометрических данных.

Спрос в группе риска

Несмотря на то что в 2026 году регулирование микрофинансового сектора продолжает ужесточаться, интерес к микрозаймам пока стабилен. По данным Банка России, за 2025 год совокупно МФО выдали населению и бизнесу 2 трлн руб. против чуть более 1,5 трлн руб. в 2024 году.

Сегодня риск-аппетит участников рынка МФО довольно сдержан. Одна из основных причин — стремление оптимизировать расходы в преддверии перемен на рынке. Кредиторы выбирают клиентов, обслуживание которых будет потенциально прибыльным в новых условиях, и увеличивают долю отказов, говорит Роман Макаров. Спрос на микрозаймы не снижается уже третий год, а где-то даже увеличивается, но другой вопрос, насколько МФО готовы отвечать на него предложением, уточняет он.

Наиболее востребованная сумма займа на начало 2026 года — порядка 30 тыс. руб. В 2025 году средний чек составлял около 22–23 тыс. руб., рассказывает Елена Малышева. При этом платежное состояние заемщиков ухудшается быстрее, чем этого можно было ожидать, говорит экономист Андрей Бархота. По его словам, микрофинансовым организациям становится сложнее компенсировать кредитные потери высокими процентными ставками. «Не все организации выдерживают сложную экономику продуктов и вынуждены или трансформироваться, или уходить с рынка»,— резюмирует эксперт.

Исходя из изменений в государственном реестре МФО четко прослеживается тренд на снижение количества компаний. С июля 2011 по сентябрь 2025 года из базы исключено более 9,4 тыс. МФО. По данным Банка России на апрель 2026 года, в госреестре зарегистрированы 844 организации: 27 микрофинансовых компаний и 817 микрокредитных компаний.

Смена приоритетов

Сейчас рынок переживает переходный период, когда в сжатые сроки меняются регуляторные требования, а под их влиянием — бизнес-модель компаний и их продуктовая линейка, рассказывает Роман Макаров. «Если лет шесть-семь назад МФО стремились получить свою долю микрофинансового пирога, наращивая выдачи большими темпами, то теперь приоритеты сместились в направлении удержания наиболее надежных клиентов из числа постоянных. С этой целью, а также с целью диверсифицировать рисковый бизнес МФО приступили к отстраиванию собственной инфраструктуры»,— рассказывает эксперт.

Вообще, оптимизация расходов стала для МФО настоящим трендом последних двух лет, и одна из главных статей экономии помимо маркетинга — сокращение издержек в результате дефолтности займов.

«Иными словами, участники рынка стали требовательнее к риск-профилям клиентов: среднесрочные займы крупнее краткосрочных и нуждаются в более точном прогнозировании платежеспособности заемщиков в перспективе ближайшего года. Риск-аппетит МФО определенно сократился»,— добавил господин Макаров.

В условиях структурной трансформации рынка микрофинансирования усиливается консолидация, отмечает Елена Малышева. По данным ЦБ, в конце 2025 года топ-10 МФО занимали порядка 70% в общем объеме выданных займов. «В сравнении с 2024 годом мы действительно фиксируем рост концентрации. Крупные игроки набирают силу, небольшим компаниям все сложнее подстроиться под рыночные условия и адаптироваться к новым регуляторным требованиям. В этой ситуации мы наблюдаем скорее обострение конкуренции среди крупных игроков за качественного клиента»,— рассказывал в интервью ТАСС Илья Кочетков.

Ужесточение требований приводит к уходу небольших игроков, которые не могут инвестировать в адаптацию IT-систем и соблюдение новых норм. Крупные же технологичные компании наращивают долю рынка. «Компании активно инвестируют в автоматизацию, скоринг на базе ИИ, дистанционные каналы обслуживания, что позволяет сохранять доступность услуг даже при ужесточении требований»,— говорит госпожа Малышева.

Кроме того, сейчас происходит трансформация продуктовой линейки — переход от коротких высокооборотных займов (PDL) к средне- и долгосрочным продуктам, таким как Installment Loans. Это снижает риски и делает бизнес более устойчивым.

Третья тенденция — рост доли обеспеченных займов.

Клиенты микрофинансовых компаний все чаще выбирают займы под залог авто или имущества, что позволяет получать более крупные суммы под более низкий процент.

Сегодня МФО заинтересованы в привлечении околобанковских клиентов, которым на фоне высокой ключевой ставки традиционные источники заемных средств стали недоступны, добавляет Роман Макаров. Специально для их привлечения кредиторы внедрили продукты, по характеристикам близкие к привычным банковским: IL-займы схожи с потребительскими кредитами, PoS-займы — c PoS-кредитами, виртуальные карты с кредитными лимитами — с кредитным пластиком. В результате этого обострилась конкуренция между заинтересованными лидерами отрасли: они совершенствуют клиентский сервис, который уже сегодня по ряду параметров превосходит банковский.

Будущее под вопросом

Сильнее всего по рынку микрофинансов сегодня бьют три вещи, говорят эксперты. «Во-первых, ужесточение регулирования — лимиты по рискованным займам, повышенные резервы по дорогим займам. Во-вторых, сжатие маржи: самые доходные для МФО продукты становятся экономически менее выгодными. В-третьих, рост требований к качеству скоринга и операционной модели — маленьким компаниям все труднее быстро перестраивать процессы под новые правила. Это уже видно по финансовому результату: около трети действующих МФО завершили 2025 год с убытком, а у 53% рентабельность капитала оказалась около нуля или отрицательной»,— отмечает инвестиционный аналитик Владислав Никонов.

Эффект от нововведений нужно оценивать комплексно, поскольку каждое из них в разной степени влияет на одни и те же показатели, считают в компании «Займер». Совершенно точно можно сказать, что в результате глобальных изменений на рынке микрозаймы станут менее доступны тем клиентам, кто привык ими пользоваться. «Часть заемщиков из тех 15,4 млн человек, которые являются клиентами МФО сейчас, получив отказ, отправятся искать альтернативу. И найдут ее на теневом рынке займов, который будет пополнен бывшими МФО, ушедшими сюда из легального сегмента под давлением регулирования»,— полагает господин Макаров.

«Рынок МФО в текущем году будет развиваться в условиях серьезных законодательных трансформаций, и пока достаточно сложно делать какие-либо точные прогнозы, поскольку многое будет зависеть от решения регулятора. На текущий момент при благоприятном прогнозе по итогам этого года портфель МФО при оптимальном сценарии покажет прирост, однако он будет ниже, чем в текущем; при негативном — покажет снижение»,— резюмируют в пресс-службе СРО «МиР».

Евгения Петрова