На платформу по лимиту

С 1 октября 2026 года самозанятые смогут работать через цифровые платформы на одну компанию — заказчика их услуг не более 60 часов в месяц. В соответствии с принятым правительством постановлением, при превышении этого лимита отношения работника с организацией придется оформлять уже как трудовые со всеми вытекающими налоговыми и иными последствиями. Контролировать норму часов Белый дом обязал сами платформы. Цель нового механизма — отделить разовые гражданско-правовые соглашения от систематической занятости, приравниваемой властями к трудовым отношениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Принятое правительством постановление развивает идеи вступающего с 1 октября 2026 года в силу закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Он разрешает гибкие формы занятости, но при этом несет риски того, что компании смогут полностью перевести штат сотрудников в разряд самозанятых — с тем же графиком и объемом задач, что у наемных работников.

«Повышается риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми,— объяснил появление постановления первый замглавы Минэкономики Максим Колесников.— Принятый правительством инструмент позволит исключить злоупотребления, а бизнесу — безопасно привлекать самозанятых».

Главное в принятом и также вступающем в силу 1 октября документе — самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, только если будут работать через платформу на одну организацию не более 60 часов в месяц.

При этом число компаний-заказчиков не ограничивается. «Достижение норматива — индикатор риска подмены трудового договора договором подряда или оказания услуг»,— отмечает Минэкономики.

Речь, поясним, идет о расширяющейся практике «заказов» работников компаниями для выполнения определенных разовых «заданий» — выкладка товаров в офлайн-магазине, сборка заказов, работа на кассе в супермаркетах, выдача покупок в пункте выдачи заказов и так далее. Такую подработку самозанятые находят на агрегаторах вроде «Яндекс Смена», «Авито Подработка», «Джем Работа» и других.

Постановление фиксирует круг отраслей, на которые распространятся норма о лимите часов. Это строительство, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство пищевых продуктов и общественное питание, операции с недвижимостью, образование, IT-сфера и разработка программного обеспечения, кадровый аутсорсинг и подбор персонала, реклама и маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.

Контролировать длительность работы самозанятого на одного заказчика должна будет сама платформа.

«Операторам цифровых платформ предстоит адаптировать свои алгоритмы для автоматического подсчета отработанных часов и блокировки при превышении лимита»,— пояснили в Минэкономики. Речь, по словам источника “Ъ”, идет о том, что если, например, магазин берет одного и того же самозанятого для работы кассиром, то платформа после достижения лимита в 60 часов заблокирует прием следующего заказа. Предложения от других заказчиков при этом будут доступны.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко добавили, что «сейчас идет процесс согласования параметров цифрового госконтроля» за выполнением платформами обязательных требований к ним — постановление об этом еще готовится.

«Для исполнения принятой нормы многим игрокам рынка придется перестраивать свои внутренние процессы, чтобы лучше контролировать взаимодействие заказчика и исполнителя»,— говорит источник в платформенной индустрии. Как отмечает другой собеседник «Ъ» в отрасли, в процессе работы над постановлением правительство запрашивало у платформ данные о сроках работы самозанятых для различных заказчиков и определяло норму часов с учетом этой статистики.

Отметим, что постепенное ужесточение требований трудового законодательства идет уже несколько лет.

Статус и широкие права самозанятых пока еще позволяют существенной части из них работать «в серую», в том числе — маскируя стандартные трудовые отношения. При этом их численность постоянно растет и сейчас уже превышает 16 млн человек (не все зарегистрированные в этом статусе, впрочем, активны). Существенная часть из самозанятых использует свой статус для подработки, имея постоянную работу по трудовому договору в другом месте.

Анастасия Мануйлова, Венера Петрова, Вадим Вислогузов