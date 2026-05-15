НДС включат в поставку

Госдума в четверг, 14 мая, одобрила в первом чтении законопроект об урегулировании вопроса уплаты НДС в случае появления у поставщика из-за законодательных изменений обязанности платить этот налог уже после заключения контракта. Сейчас продавец может потребовать от покупателя доплату НДС сверх цены договора. Согласно принятому законопроекту, если у покупателя нет права вычета НДС, то бремя его уплаты будет уже на продавце — налог придется исчислить в пределах цены контракта. В Госдуме предлагают применять механизм шире — вне зависимости от права покупателя на вычет.

Правительственный законопроект, нацеленный на урегулирование проблемы уплаты НДС в длящихся договорах, прошел первое чтение в Госдуме. Речь идет о ситуациях, когда из-за изменений законодательства у продавца по заключенному ранее контакту появляется обязанность по уплате НДС (например, из-за отмены льгот) и в самом соглашении вопрос, кто в таком случае должен платить налог, не урегулирован. Сейчас поставщик может потребовать от покупателя доплату сверх цены договора.

Ранее Конституционный суд (КС), рассматривая спор ВТБ и «Ситроникс Ай Ти» из-за подобной ситуации, признал, что такой подход нарушает баланс интересов, если у покупателя нет права вычета налога (см. “Ъ” от 25 ноября 2025 года). Поясним: обычно право на вычет не возникает, если операции покупателя не облагаются НДС, например, речь идет о банках, страховых компаниях, пользователях упрощенной системы налогообложения или физлицах. До внесения изменений в законодательство КС предложил временный порядок — поставщик вправе взыскать с покупателя только половину суммы налога. Для физлиц, не занимающихся предпринимательством, цену договора менять нельзя.

Законопроект был подготовлен Минфином во исполнение решения КС, но предполагает более жесткий подход по отношению к поставщику. Согласно документу, если контракт не предусматривает урегулирования подобных ситуаций, но при этом не был изменен или расторгнут, налоговое бремя ложится на продавца — при отсутствии у покупателя права на вычет. НДС поставщик должен будет исчислить расчетным методом исходя из цены договора, то есть без ее повышения.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в своем заключении на законопроект предложил ко второму чтению расширить предложенный подход и на случаи, когда у покупателя есть право вычета НДС. Необходимость в этом объясняется тем, что порядок исчисления налога при продаже одних и тех же товаров не может зависеть от наличия или отсутствия у покупателя такого права. Кроме того, поставщик не может и не обязан однозначно знать о наличии или отсутствии права вычета НДС у покупателя, тем более что такое право может возникать или утрачиваться.

Партнер юрфирмы Lidings Дмитрий Кириллов отмечает, что предложенный в законопроекте вариант нельзя назвать компромиссным — «налог вынимается из маржи поставщика, а если маржа небольшая, то создает для него прямые убытки». Изменение же цены или расторжение договора, добавляет он, само по себе может быть проблемой, например, по госконтрактам или при работе мелких поставщиков с крупными покупателями. По мнению Дмитрия Кириллова, поставщик дискриминирован в зависимости от того, может ли покупатель принимать НДС к вычету.

Управляющий партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Евгений Тимофеев также предупреждает, что поставщикам придется заранее выяснять, является ли покупатель плательщиком НДС или нет, а также изучать длинный список необлагаемых операций, чтобы определить, есть ли риски или нет. Как добавляет партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов, представлявший ВТБ в КС, в случае утраты в последующем покупателем права на вычет к поставщику могут быть ретроактивные претензии. Кроме того, говорит он, повышение цены на сумму НДС при наличии права на вычет у покупателя будет означать для него извлечение средств оборота на несколько месяцев. По мнению Вадима Зарипова, следует отказаться от дифференциации подходов в зависимости от налогового статуса покупателя.

Старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Роман Билык также обращает внимание на то, что законопроект ограничен лишь ситуацией, описанной в решении КС, и не устраняет другие неопределенности, например в случае изменения ставки НДС. «Единственный способ избежать таких рисков на практике — договориться о взаимоприемлемой налоговой оговорке "на берегу" до заключения договора»,— говорит он.

Евгения Крючкова