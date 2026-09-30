Ростовский производитель машин ООО «Итеми» обанкротился с долгами 257 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ростовского производителя машинного оборудования ООО «Итеми» и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком до 24 февраля 2027 года. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В реестр требований кредиторов компании включены требования на общую сумму 257,2 млн руб. Согласно финансовому анализу временного управляющего, должник неплатежеспособен, а восстановление его платежеспособности невозможно. Активов компании недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами.

Суд отклонил ходатайство «Итеми» о введении процедуры финансового оздоровления. На собрании кредиторов было принято решение ходатайствовать об открытии конкурсного производства.

Конкурсным управляющим утвержден Роман Засядько.

По данным портала «СПАРК-Интерфакс», ООО «Итеми» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 19 марта 2018 года. Основной вид деятельности — производство оборудования специального назначения. Учредитель — Евгения Пешхоева. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

По итогам 2024 года выручка ООО «Итеми» составила 764,7 млн руб., увеличившись на 14% год к году. Чистая прибыль выросла на 4%, до 81 млн руб.

Наталья Белоштейн