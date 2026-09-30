Эксперт: возможность гостиниц компенсировать рост турналога зависит от рыночного спроса

За восемь месяцев 2026 года в Ростове-на-Дону поступления от туристического налога составили 75,4 млн руб., что почти в два раза больше, чем годом ранее. По данным правительства Ростовской области, в целом по региону сумма составила 131 млн руб., а к концу года размер поступлений от турналога может увеличиться до 200 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

Директор по продажам и маркетингу гостиниц Radisson Blu, Ростов-на-Дону, Radisson Роза Хутор и Park Inn Radisson Роза Хутор Полина Лебедева отметила, что в 2026 году предельная ставка туристического налога увеличилась до 2%, а с 2027-го максимальная ставка составит 3%. «Безусловно, отели учитывают эту динамику при формировании бюджета и финансовой модели на следующий год»,— подчеркнула эксперт.

По ее словам, возможность компенсировать рост обязательных платежей через стоимость проживания ограничена рыночной ситуацией. «Тариф формируется, прежде всего, исходя из спроса, конкурентной среды и готовности гостя платить определенную цену. Одновременно гостиничный бизнес сталкивается с ростом операционных расходов, включая фонд оплаты труда, коммунальные и эксплуатационные затраты, стоимость товаров и услуг», — объяснила Полина Лебедева.

По ее мнению, в такой ситуации рост обязательных платежей становится еще одним фактором, который необходимо учитывать в финансовой модели объекта и при оценке его операционной эффективности.

«Поэтому для гостиничного бизнеса вопрос заключается не только в размере туристического налога, но и в совокупной операционной нагрузке на объект, а также в том, насколько рыночная ситуация позволяет компенсировать ее через тариф без негативного влияния на спрос»,— резюмировала Полина Лебедева.

Туристический налог начал действовать во многих городах России с начала 2025 года. Ставку определяет муниципалитет, однако она не может превышать максимум, установленный Налоговым кодексом: в 2025 году — 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, с 2029 года — 5%. Минимальная сумма налога составляет 100 руб. за сутки проживания. Решение о введении турналога принимают муниципальные власти (или власти региональные — в городах федерального значения).