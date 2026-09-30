На подлете к Пензе сбит вражеский беспилотник

Ночью силы ПВО Минобороны РФ сбили вражеский беспилотник на подлете к Пензе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ночью силы Минобороны сбили беспилотник над Пензой

Фото: ИА «Общественное мнение» Ночью силы Минобороны сбили беспилотник над Пензой

Фото: ИА «Общественное мнение»

В настоящее время на месте работают службы экстренного реагирования. Губернатор призвал граждан быть бдительными и сохранять спокойствие. В случае обнаружения обломков или БПЛА в воздухе нужно позвонить по номеру 112.

Режим беспилотной опасности был введен в Пензенской области в 21:33 накануне. В 01:06 на территории региона закрыли небо. План «Ковер» был отменен в 04:09, отбой режима «Беспилотная опасность» прозвучал в 05:16.

Марина Окорокова