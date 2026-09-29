В Ростове прошел студенческий интенсив с бизнес-кейсами

В Ростове-на-Дону состоялся образовательный интенсив «СберНовация» для студентов ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ). В мероприятии приняли участие 60 студентов, которые работали с бизнес-кейсами и общались с представителями банка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Соколовский Фото: Максим Соколовский

Практическая часть интенсива началась с брифинга. Эксперты предложили командам кейсы по направлениям прямых продаж, безналичных решений и малого бизнеса. Студенты разрабатывали варианты оптимизации бизнес-процессов и представляли свои проекты экспертному жюри.

«Мы позвали студентов, чтобы дать им возможность самим поработать с реальными бизнес-кейсами и погрузиться в задачи современного работодателя. Мы верим, что у молодежи есть чему учиться. Свежий взгляд, смелость задавать вопросы и предлагать то, что раньше никто не пробовал — это помогает большим компаниям развиваться»,— сообщила заместитель председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

После официальной части программа продолжилась в неформальном формате. Для участников организовали диджей-сет, фотозону и тематические мастер-классы. Студенты также могли познакомиться друг с другом и обменяться идеями.

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