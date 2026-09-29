Ипотечный спрос на Дону сместился в сторону рыночных программ

В Ростовской области за восемь месяцев 2026 года число выданных жилищных кредитов выросло на 67% год к году, до более чем 15 тыс. Как сообщили в Сбере, объем выдачи увеличился на 56%, до 62 млрд руб., при этом заметно вырос объем кредитования по рыночным программам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИИ ГигаЧат Бизнес Фото: ИИ ГигаЧат Бизнес

По данным банка, за январь—август 2026 года жители Ростовской области оформили более 15 тыс. ипотечных кредитов на 62 млрд руб. Средний размер займа составил около 4 млн руб. и практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основное изменение в структуре выдач пришлось на программы без государственной поддержки. В 2025 году на «Семейную ипотеку» приходилось около 85% объема выданных кредитов, в 2026 году — 73%. Доля базовых рыночных программ увеличилась: сейчас на них приходится примерно каждая третья сделка против каждой седьмой годом ранее.

Объем выдачи рыночной ипотеки за год вырос с 4,3 млрд до 15,2 млрд руб., то есть в 3,5 раза. Количество таких кредитов увеличилось с 2,5 тыс. до 6,4 тыс., или в 2,6 раза.

«Сегодня мы видим ситуацию, когда ипотечных сделок стало существенно больше, а средний размер кредита остался практически на прежнем уровне — около 4 млн рублей. При этом заметно вырос спрос на рыночную ипотеку: объем выдач увеличился в 3,5 раза, а количество займов — в 2,6 раза»,— сообщила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

При этом снижение доли «Семейной ипотеки» не сопровождалось сокращением ее абсолютных показателей. По данным банка, число договоров по программе увеличилось на 33% — с 6,5 тыс. до 8,6 тыс., а объем кредитования вырос более чем на 40%, с 31,8 млрд до 45,3 млрд руб. Таким образом, изменение доли программы в общей структуре выдач связано с более быстрым ростом рыночного сегмента.

Еще одним сегментом остается ипотека для ИТ-специалистов. Ее доля, по данным Сбера, составляет не более 2% общего объема ипотечных выдач. Объем кредитования по программе увеличился вдвое — с 550 млн руб. в 2025 году до 1,1 млрд руб. в 2026 году.