Курской судье снова отказали в отмене возбуждения в ее отношении дела о взятке
Курская судья Петрова не отменить уголовное преследование за взятку
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без удовлетворения жалобу бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой на решение, которым было признано законным возбуждение в ее отношении дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это следует из материалов суда.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как рассказывал «Ъ», расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Оно было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года госпожа Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. Деньги якобы предназначались за назначение мягкого приговора. Судья вину не признает.
Ольга Петрова находится под домашним арестом. В мае она пыталась смягчить эту меру пресечения со ссылкой на необходимость ухода за матерью-инвалидом. Однако суд оставил арест в силе. Также в начале мая полномочия госпожи Петровой были приостановлены.