Курской судье снова отказали в отмене возбуждения в ее отношении дела о взятке

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ оставила без удовлетворения жалобу бывшего зампреда Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой на решение, которым было признано законным возбуждение в ее отношении дела о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Это следует из материалов суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ», расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Оно было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года госпожа Петрова, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. Деньги якобы предназначались за назначение мягкого приговора. Судья вину не признает.

Ольга Петрова находится под домашним арестом. В мае она пыталась смягчить эту меру пресечения со ссылкой на необходимость ухода за матерью-инвалидом. Однако суд оставил арест в силе. Также в начале мая полномочия госпожи Петровой были приостановлены.

Владимир Зоркий