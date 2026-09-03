Дело о взятке экс-зампреда курского суда дошло до рассмотрения

В Курский областной суд поступило уголовное дело о взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) бывшего заместителя председателя Ленинского райсуда Курска Ольги Петровой. Согласно картотеке дел, оно передано судье Николаю Гудакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вместе с госпожой Петровой на скамье подсудимых окажутся Роман Бугай, Дмитрий Токарев и Ольга Минакова, которая ранее была замруководителя фонда капремонта. Им вменяются посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Уголовное дело расследовал Следственный комитет России. По версии следствия, весной 2025 года Ольга Петрова, занимавшая тогда должность заместителя председателя Ленинского райсуда, могла получить 3 млн руб. за мягкий приговор обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой.

Госпожа Петрова не признает вину. По ходатайству следствия она находится под домашним арестом. Ранее она безуспешно пыталась отменить свое уголовное преследование. Судейские полномочия госпожи Петровой приостановлены.

Сергей Толмачев