Биография актива

Иск Генпрокуратуры или обеспечительные меры способны за несколько дней изменить правовой режим активов, которые семья формировала десятилетиями. В контур спора все чаще попадает имущество не только предпринимателя, но и его близких. Лучшее время для защиты — когда защищаться еще не от чего. Управляющий партнер МКА RUBICON Виктория Шевцова и адвокат Ольга Сычева — о том, как провести юридический стресс-тест семейной и корпоративной структуры глазами потенциального оппонента и что делать, если арест уже наложен.

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Право собственности не равно защищенности

Самый опасный риск для владельца частного капитала не всегда виден в отчетности компании. Иск Генпрокуратуры или обеспечительный арест способны за несколько дней изменить правовой режим активов, которые семья формировала годами; причем в контур спора часто попадает имущество не только самого предпринимателя, но и его супруга, детей, родителей, бывших родственников, совладельцев и деловых партнеров. И тут выясняется принципиальная вещь: право собственности и защищенность собственности не одно и то же. Запись в ЕГРН, реестре акционеров или договор купли-продажи отвечают на вопрос, кто формально владеет активом, но в публично-правовом споре приходится отвечать на другие вопросы: откуда взялись деньги, кто в действительности создавал капитал, существовало ли финансирование между связанными лицами и является ли имущество экономически самостоятельным. По нашему опыту граница между формальной и реальной защитой частного капитала пролегает именно здесь. Состоятельному клиенту недостаточно законно владеть активом — он должен быть способен доказать его экономическую биографию.

Рискует один — рискуют все

Ст. 2 ГК РФ определяет предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую на свой риск. Для частного капитала этот принцип имеет буквальное имущественное измерение: бизнес-риск конкретного бенефициара способен распространиться далеко за пределы принадлежащих ему долей и счетов.

Публичные дела последних лет показывают, насколько широким может быть круг лиц, чьи активы оказываются в поле зрения государства. В одном из резонансных споров требования заявлялись к самому фигуранту, его родственникам и связанным структурам; спор касался активов стоимостью свыше 2 млрд руб. В других делах среди ответчиков наряду с основными фигурантами оказывались супруги, дети, родители, юристы, коммерческие организации и иные лица.

Владельцу капитала стоит помнить: публично-правовой риск имеет свойство двигаться по семейным и экономическим связям. Поэтому вопрос, который состоятельной семье стоит задать себе заранее, звучит так: «Сумеем ли мы через несколько лет документально объяснить происхождение каждого существенного актива и самостоятельность капитала каждого члена семьи?»

Автономия капитала

В исках Генпрокуратуры опасность для частного капитала заключается в широте исследуемого экономического контура. Поэтому ключевая задача защиты — как можно раньше отделить формальную связь между лицами от реальной экономической общности и подтвердить самостоятельное происхождение конкретного капитала.

Один из показательных кейсов МКА RUBICON возник в рамках административного иска Генпрокуратуры о признании объединения экстремистским и обращении активов в доход государства. Мы представляли лицо, которое не относилось к семье основного участника и фактически не было вовлечено в деятельность, ставшую предметом требований государства. Тем не менее личное имущество доверителя оказалось под обеспечительным арестом. Причина риска была понятна: доверитель являлся соучредителем компании, где долями также владели текущие и бывшие родственники основного фигуранта. Формально этого хватило, чтобы возник вопрос о его месте в общем экономическом контуре и перспективе дальнейшего вовлечения в спор.

Стратегия защиты строилась не вокруг утверждения «это чужое имущество», а вокруг доказательств того, почему оно является чужим по отношению к спорному контуру. В данном кейсе адвокаты MKA RUBICON разделили корпоративную и экономическую связь: восстановили источники благосостояния доверителя, подтвердили самостоятельный характер его деятельности, отсутствие финансирования лиц, к которым предъявлялись основные требования, и показали, что активы сформированы личным трудом, не связанным с деятельностью компании, через которую усматривалась формальная связь. В результате имущество было освобождено от обеспечительных ограничений, а доверитель избежал положения лица, чьи личные активы обращаются в доход государства. Ценность результата не только в снятом аресте: этот кейс показывает, что в делах с максимально широким контуром требований защита возможна, если у собственника есть доказуемая и самостоятельная экономическая история.

Иллюзия безопасности

Одна из самых опасных иллюзий для делового партнера — считать, что отсутствие родства автоматически выводит его из-под риска. Однако совместное владение компанией, займы, поручительства, внутригрупповые расчеты, инвестиционные проекты и даже длительная история сделок могут стать поводом для проверки, не является ли один собственник номинальным держателем или получателем активов другого. Именно поэтому партнеру важно заранее сохранять документы о приобретении доли, собственных источниках инвестиций, распределении прибыли и самостоятельной предпринимательской деятельности. Если спор уже возник, фразы «мы просто партнеры» недостаточно — необходимо документально разделить денежные потоки, функции, решения и имущественные интересы.

Что касается семей предпринимателей, в них нередко поднимается вопрос о брачном договоре — одном из ключевых инструментов частного капитала, позволяющем заранее определить режим активов и снизить неопределенность между супругами. Но иммунитетом от публично-правовых требований он не является.

Показательна публичная практика, в которой наличие брачного договора не препятствовало предъявлению требований к супругу основного фигуранта. Причина проста: государство и суд оценивают не только текст документа, но и время его заключения, экономический смысл, фактическое исполнение и происхождение имущества. Чем ближе перераспределение активов к моменту возникновения претензий, тем больше вопросов оно вызывает. То же относится к соглашениям о разделе имущества и алиментным соглашениям. Да, они способны быть частью устойчивой архитектуры семейного капитала, если отражают реальные отношения и исполняются последовательно. Но использовать их как экстренный инструмент после появления угрозы — принципиально иная и значительно более рискованная ситуация.

Если арест уже наложен

Если семья или партнер предпринимателя уже оказались внутри судебного спора, первое правило — не создавать новые сомнительные движения активов. Нужно немедленно зафиксировать существующую структуру владения, определить индивидуальную зону риска каждого лица, восстановить источники средств и выстроить отдельные, но согласованные правовые позиции.

Алгоритм действий выглядит так. Первое и главное — не нужно пытаться за несколько дней искусственно перестроить многолетнюю структуру собственности; хаотичные продажи и дарения только осложнят объяснение последующих операций. Затем следует составить карту риска: определить все активы, счета, доли, займы, инвестиции и крупные внутрисемейные или партнерские операции, которые потенциально могут попасть в контур требований. Третьим шагом будет восстановление происхождения капитала. Для каждого существенного актива нужно собрать цепочку: источник дохода, движение денег, основание приобретения, последующие сделки. Банковские выписки, налоговые документы, договоры, дивиденды, наследство, дарение, продажа предыдущего имущества должны складываться в единую историю. Затем нужно разделить правовые позиции: интересы предпринимателя, супруга и бизнес-партнера не всегда совпадают, и попытка защищать всех одной универсальной версией способна, напротив, создать доказательства их экономической общности.

Следующий шаг — синхронизация процессов. Семейный, уголовно-правовой, административный и корпоративный контуры нельзя вести независимо друг от друга, ведь формулировка, выгодная в споре о разделе имущества, может оказаться разрушительной при доказывании самостоятельного происхождения актива в другом процессе.

И, наконец, следует действовать, не дожидаясь окончательного решения по делу. Если имущество третьего лица уже попало под обеспечительные меры, защита его самостоятельного статуса должна начинаться сразу. Чем дольше актив остается внутри чужого имущественного контура без собственной доказательственной позиции, тем сложнее становится ситуация.

Если спора еще нет

Главные акценты в делах о защите собственности — время, доказательства и непротиворечивость позиции. Чем раньше собственник провел аудит структуры капитала, тем больше у него возможностей подтвердить реальную экономику владения.

Для владельца частного капитала лучший момент для защиты — период, когда защищаться еще не от чего. Именно тогда брачный договор, алиментные и иные семейные соглашения, раздельные финансовые потоки, корпоративные документы и структура владения выглядят как нормальная организация капитала, а не как реакция на уже возникшую угрозу.

В RUBICON мы рассматриваем такую работу как юридический стресс-тест частного капитала. Его задача — заранее посмотреть на семейную и корпоративную структуру глазами потенциального оппонента. Личные фонды и другие инструменты структурирования также могут решать задачи долгосрочного владения и преемственности капитала, но ни один юридический инструмент не заменяет главного — прозрачной и доказуемой экономической логики владения.

Защищать не актив, а историю капитала

Если арест уже наложен, одного статуса собственника будет недостаточно. В центре защиты должен находиться источник приобретения имущества: за счет каких средств сформирован актив и почему эти средства не связаны с обстоятельствами, ставшими основанием для публично-правовых требований. Поэтому доказательственная база должна позволять проследить происхождение актива от дохода до конкретного приобретения.

В работе с крупным частным капиталом клиент часто приходит с конкретным вопросом: как снять арест с квартиры или защитить имущество супруга. На практике эффективная стратегия начинается уровнем выше: нужно понять, почему этот актив принадлежит именно этому человеку, за счет чего он появился и какие документы позволяют отделить его от чужого предпринимательского или публично-правового риска.

Практика МКА RUBICON строится именно на пересечении семейного права, защиты частного капитала и сложных судебных споров. Это особенно важно в ситуациях, где одна претензия государства одновременно затрагивает бизнес, личное имущество, супруга и партнеров — здесь невозможно качественно защитить капитал, рассматривая каждый объект и каждый процесс отдельно. И защищать нужно не актив — защищать нужно его экономическую биографию.