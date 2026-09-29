На Дону с начала года проверили 9,6 тысяч тонн импортной сельхозпродукции

В Ростовской области с начала года проверили около 9,6 тыс. т импортной сельхозпродукции. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Донского филиала ЦОК АПК.

Специалисты лаборатории, в том числе, исследовали полосатый и очищенный подсолнечник из Китая (9,4 тыс. т), бланшированный арахис из Бразилии (125 т), фасоль из Кыргызстана и Узбекистана (69 т и 35 т), а также лопающуюся кукурузу из Турции (2,5 т). Продукция прошла испытания на показатели качества и безопасности: токсичные элементы, микотоксины, радионуклиды, остаточное количество пестицидов, ГМО, загрязненность и зараженность вредителями, качественные и микробиологические показатели.

«Проведенные испытания подтвердили безопасность и соответствие заявленным требованиям и нормам российского законодательства», — отметили в филиале.

Константин Соловьев