В «Челябинскоблгаз» добавили бензина

Государство с третьей попытки смогло реализовать с торгов 57-процентный пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз», национализированный у бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которого заочно судят в Москве по обвинению в получении взятки. Покупателем стала структура учредителя филиала хоккейной академии «Красная машина» и предпринимателя Азамата Байсакалова, занимающегося торговлей топливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Две предыдущие попытки продать пакет акций завершились неудачей — не было подано ни одной заявки. Третий по счету аукцион проходил по голландской системе. При начальной цене пакета в 335 млн руб. и цене отсечения в 167,5 млн руб. на торги была подана единственная заявка от ООО «Уральская нефтяная компания» (УНК), включавшая предложение именно по цене отсечения. В итоге УНК была признана победителем. Остальные акционеры компании — «Газпромбанк» (владеет, по данным оценщика, 15,6% акций), АО «Челябинскгоргаз» (14,4%) и АО «Акционерный банк „Россия“» (12,31%). Еще 0,09% акций принадлежат миноритариям.

Среди имущества компании, которое описано в отчете оценщика,— автогазозаправочная станция в Кунашакском муниципальном округе, емкости для сжиженного газа и других видов топлива, различные газопроводы длиной от десятков до нескольких сотен метров, склады, здание спорткомплекса, отдельное спиртохранилище, водоводы и несколько земельных участков в том же Кунашакском округе.

ООО «Уральская нефтяная компания» — структура, связанная с челябинским предпринимателем Азаматом Байсакаловым, которому принадлежит 50% компании. Еще 50% — у Анастасии Дегтеревой. Директор — Антон Дмитриев. На сайте УНК сказано, что компания осуществляет свою деятельность с 2016 года и занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. В состав компании входят нефтебазы и региональные парки бензовозов. Сеть оптовых клиентов, по данным УНК, покрывает Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую область, Челябинскую область, Курганскую область, Красноярский край, Забайкальский край.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка УНК в 2025 году составила 18,3 млн руб., чистый убыток — более 20 млн руб. До прошлого года УНК несколько лет показывала выручку в размере от 1,3 млн руб. до 2,6 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2022 году составила 51,6 млн руб., в 2023 году — 28,8 млн руб.

Азамат Байсакалов — предприниматель из Пласта. В прошлом сотрудник полиции, является основателем крупной межрегиональной сети заправок, работающей под маркой «Тамик Энерджи» (104 розничные АЗС на территории Московской, Свердловской и Челябинской областей). Кроме того, по данным «СПАРК», именно пластовский бизнесмен владеет товарным знаком сети заправок, на нем же числится и домен, на котором расположен официальный сайт «Тамик энерджи».

Господин Байсакалов также известен как владелец ледового дворца «Айсберг», расположенного в поселке Садовый Сосновского муниципального округа, который он приобрел несколько лет назад у бывшего игрока и капитана челябинского «Трактора» Александра Шинина и его семьи. На базе «Айсберга» с лета этого года базируется челябинский филиал академии хоккея «Красная Машина», учрежденной вице-президентом Романом Ротенбергом, который в конце июля принял участие в церемонии открытия филиала вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Челябинскоблгаз» — один из многих бывших активов экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, суд над которым по обвинению в получении многомиллиардной взятки стартует в Москве 11 сентября (сам господин Юревич находится за пределами РФ, объявлен в розыск и заочно арестован). В мае 2024 года по иску Генпрокуратуры РФ Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства АО «Макфа» и более 20 связанных структур, включая девелоперские активы ООО «Родник» и ритейл-площадки «Школьника». Общая стоимость национализированного имущества превысила 46 млрд руб.

Значительная часть бывших активов Михаила Юревича уже обрела новых хозяев.

Так, в середине августа этого года в аукционе по продаже 100% долей ООО «Родник», владеющего крупнейшими в Челябинской области ТРК «Родник» и «Алмаз», и ООО «Управляющая компания „Содействие“» победило ООО «Центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве» (Санкт-Петербург). Организация уже владеет другим бывшим активом экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича — ООО «Отельстрой» (этой структуре принадлежит, в частности, гостиница Radisson Blu).

Кроме того, 100% долей ООО «Новая планета», которое владело челябинским магазином «Школьник», приобрела свердловская «Инвестиционная компания „Джи Эй Групп“» за 399,7 млн руб. 100% долей ООО «Универсальный магазин „Школьник“», располагающего площадями в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Урал», за 397,4 млн руб. купила компания «Профнедвижимость», которая принадлежит дочери бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Игоря Свеженцева Людмиле Свеженцевой.

Из оставшихся непроданными крупных активов бывшего губернатора наиболее значимо ООО «Проспект», которое владеет несколькими десятками торговых помещений, где ранее размещалась одноименная сеть магазинов (сейчас они сданы в аренду крупным торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и другим). В середине сентября компанию не смогли продать уже в четвертый раз. Начальная цена 100% доли в «Проспекте» составляла 3,7 млрд руб. Очередные торги по продаже ООО «Проспект» пройдут 1 октября.

Дмитрий Моргулес