Главные новости за 28 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодарское УФАС возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства против пяти владельцев сетей АЗС на Кубани. Ранее ведомство выдало им предупреждения с требованием прекратить действия, имеющие признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Средства для лечения сахарного диабета стали крупнейшей группой по объему аптечных продаж в Краснодарском крае в июне—августе 2026 года. На них пришлось 11,3% продаж в денежном выражении.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который ранее постановил взыскать с пермских компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 49,46 млрд руб. в бюджет РФ за вред, причиненный Черному морю при крушении танкера «Волгонефть-212» в декабре 2024 года.

На Кубани хотят расширить инфраструктуру для начальной военной подготовки детей. По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, начальная военная подготовка является частью патриотического воспитания и направлена на формирование у школьников ответственности, дисциплины и готовности защищать страну.

Краснодарский край направит 23,6 млн руб. из резервного фонда на восстановление объектов здравоохранения в Геленджике, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА.

ЕС ввел санкции против детских лагерей на Кубани и в Крыму, а также против главы Татарстана Рустама Минниханова и еще девяти граждан России, а также 17 организаций. Ограничения связаны с обвинениями в причастности к незаконному перемещению украинских детей, в том числе с целью их принудительного усыновления и перевоспитания.

Совокупная выручка российских девелоперов от продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) по итогам 2026 года может сократиться на 19–23%, до 4,2–4,4 трлн руб. Это станет минимальным показателем за последние четыре года и более чем на 1 трлн руб. ниже результата 2025 года.

На поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год Краснодарский край получит более 2,6 млрд руб. Республика Адыгея получит более 465 млн руб., Республика Крым — 610 млн руб., сказано в распоряжении правительства РФ от 19 сентября.

В отношении двух заместителей начальника межрайонной инспекции ФНС №8 по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере. Один из фигурантов получил от строительной компании автомобиль стоимостью 8 млн руб., а другой — денежную взятку в размере 1,2 млн руб.

За первое полугодие 2026 года объем инвестиций в Краснодарском крае превысил 410 млрд руб. По этому показателю регион вновь вошел в десятку лидеров в России и занял первое место в ЮФО.