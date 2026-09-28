УФАС возбудило дела против пяти владельцев сетей АЗС на Кубани

Краснодарское УФАС возбудило дела о нарушении антимонопольного законодательства против пяти владельцев сетей АЗС на Кубани. Ранее ведомство выдало им предупреждения с требованием прекратить действия, имеющие признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе контрольно-надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет об ООО «Лаба» (сеть «Лаба»), ООО «НК Нефтесфера» («Нефтесфера»), ООО «Южная нефтяная компания» («Южная нефтяная компания»), ООО МХО «Рассвет» («Уфимнефть») и ООО «Кедр» («Атан»). Дела в отношении первых четырех компаний были возбуждены 29 июля. 31 августа аналогичное разбирательство затронуло ООО «Кедр». Все материалы в настоящее время находятся на рассмотрении.

Ранее предупреждения также получили ООО «Крымэнергоресурс» (сеть «Атан»), ООО «Ветлан» и ИП М.Ю. Курдин (сеть «Степная»). Всего Краснодарское УФАС выдало предупреждения восьми хозяйствующим субъектам в связи с резким ростом розничных цен на топливо.

Ведомство проводит ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо на региональном розничном рынке. При выявлении признаков недобросовестного поведения УФАС принимает предусмотренные законодательством меры.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что правительство РФ взяло под контроль поставки топлива в регионы на фоне возникающих локальных задержек с горючим. Сбои в снабжении фиксировались в нескольких субъектах страны, включая Краснодарский край. Власти уже организовали работу по оперативному решению этой проблемы и стабилизации ситуации на местах.

Кроме того, ФАС возбудила 55 дел и выдала 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены в рамках ранее согласованных параметров, близких к инфляции. Помимо Краснодарского края, корректировка поставок организована для Екатеринбурга, Челябинской, Архангельской, Тверской и Белгородской областей, Пермского края, а также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Нурий Бзасежев