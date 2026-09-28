Кубань вошла в топ-10 регионов России по объему освоенных инвестиций

За первое полугодие 2026 года объем инвестиций в Краснодарском крае превысил 410 млрд руб. По этому показателю регион вновь вошел в десятку лидеров в России и занял первое место в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с начала года в регионе завершили 46 проектов на сумму около 40 млрд руб. — от создания и развития производств до строительства гостинично-ресторанных комплексов и других объектов. Сейчас в работе еще около 770 проектов стоимостью 5,8 трлн руб. Глава региона отмечает, что их реализация позволит создать свыше 154 тыс. рабочих мест.

Губернатор отметил, что инвестиционный портфель региона преимущественно формируют промышленные производства, санаторно-курортный и туристский комплексы — на них приходится более 70% реализуемых инвестиционных проектов. В индустриальной сфере находится 160 проектов на сумму свыше 2,6 трлн руб.: создание и развитие производств в машиностроении, сфере беспилотных технологий, фармацевтике и медицинской промышленности. В индустрии гостеприимства — более 220 проектов на 1,5 трлн руб.: строительство и реконструкция отелей, гостиниц и здравниц на курортах.

По данным администрации, для привлечения инвестиций в регионе действуют 225 мер поддержки, с 2020 года их количество выросло более чем в четыре раза. В их числе — налоговые льготы и преференции, субсидии, льготные займы и гарантии краевых институтов развития, предоставление земельных участков без торгов и другие.

Алина Зорина