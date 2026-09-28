На Кубани на 149% выросли продажи препаратов от диабета

Средства для лечения сахарного диабета стали крупнейшей группой по объему аптечных продаж в Краснодарском крае в июне—августе 2026 года. На них пришлось 11,3% продаж в денежном выражении, следует из исследования DSM Group, подготовленного для «Бизнес ФМ Краснодар».

Продажи препаратов этой группы за три месяца составили 2,006 млрд руб., увеличившись в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда показатель составлял 572 млн руб. В натуральном выражении продажи выросли с 92,6 тыс. до 277,8 тыс. упаковок. Рост обеспечили в том числе препараты на основе лираглутида, семаглутида и тирзепатида в форме растворов для подкожного введения.

Препарат «Тирзетта» занял первое место среди брендов по объему продаж в денежном выражении, его доля составила 4,3%.

В целом за январь—август 2026 года объем аптечных продаж в Краснодарском крае достиг 59,4 млрд руб., увеличившись на 22,6% год к году.