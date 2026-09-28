Более 2,6 млрд рублей выделят Кубани на поддержку АПК

На поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса на 2026 год Краснодарский край получит более 2,6 млрд руб. Республика Адыгея получит более 465 млн руб., Республика Крым — 610 млн руб., сказано в распоряжении правительства РФ от 19 сентября.

Общий объем выделенных средств для регионов России на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса в 2026 году составит более 35,2 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, в ряд регионов дополнительно направят более 670 млн руб. на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного страхования. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель Михаил Мишустин. Всего финансирование поступит в 21 регион.

«Механизм господдержки агрострахования реализуется в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. С его помощью из федерального бюджета выделяются субсидии на оплату части страховой премии по договорам страхования посевных площадей, сельскохозяйственных животных и объектов аквакультуры. В 2026 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 5,5 млрд рублей»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Минсельхозу России поручено обеспечить заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным о предоставлении субсидий не позднее 30 дней после издания распоряжения.

Алина Зорина