На Кубани хотят расширить инфраструктуру для начальной военной подготовки детей

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел в центре «Патриот» имени генерала Виктора Казанцева совещание, посвященное развитию начальной военной подготовки в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По словам господина Бурлачко, начальная военная подготовка является частью патриотического воспитания и направлена на формирование у школьников ответственности, дисциплины и готовности защищать страну.

В 2025–2026 учебном году занятия в центре «Патриот» прошли 2,3 тыс. десятиклассников из 41 муниципалитета и 236 воспитанников пяти кадетских корпусов. Остальные школьники обучались на базе воинских частей, лагерей, ДОСААФ и учреждений дополнительного образования. С 1 сентября в регионе действует внеурочная программа начальной военной подготовки для учеников 10-х классов, разработанная при участии педагогов, военнослужащих и участников СВО.

С сентября 2024 года подготовку в «Патриоте» прошли более 7 тыс. школьников. Программа включает строевую, огневую, тактическую, медицинскую, техническую и физическую подготовку. Также организованы курсы повышения квалификации для преподавателей ОБЗР и переподготовка 25 участников СВО, которые могут работать педагогами-организаторами.

Участники совещания отметили необходимость модернизации учебных кабинетов, полос препятствий и тиров, а также расширения сотрудничества школ с военно-патриотическими клубами, воинскими частями и ДОСААФ. Отдельно предложено привлекать к занятиям колледжи и техникумы, а также поощрять школьников и наставников, добившихся высоких результатов.

По итогам встречи Юрий Бурлачко поручил подготовить законодательные инициативы для Южно-Российской парламентской ассоциации, касающиеся оборудования школьных тиров и санитарных требований к палаточным лагерям и площадкам для дополнительного образования.