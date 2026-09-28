ЕС ввел санкции против детских лагерей на Кубани и в Крыму

Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова и еще девяти граждан России, а также 17 организаций. Ограничения связаны с обвинениями в причастности к незаконному перемещению украинских детей, в том числе с целью их принудительного усыновления и перевоспитания.

Помимо Минниханова, в санкционный список вошли заместитель мэра Ялты Ренард Кутковский, министр образования Запорожской области Александр Калягин, министр образования ДНР Олег Трофимов, министр спорта и туризма ДНР Максим Швец, замминистра образования, науки и молодежи Крыма Светлана Беспалова, уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, заместитель председателя партии «Единая Россия» в Горловском городском совете Олег Сладкевич, основатель детского лагеря «Адель» на Домбае Али Чомаев и председатель севастопольского отделения «Движения Первых» Анна Молчанова.

Среди организаций, попавших под ограничения,— комитет по туризму Москвы, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Преображенский оборонно-спортивный центр, а также детские оздоровительные учреждения в Ростовской области, Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Чувашии и Приморском крае. В их числе детский курорт «Вита» в Анапе, комплекс «Сигнал» в Геленджике, лагеря «АРТ-КВЕСТ» и «Радуга» в Крыму, всероссийский детский центр «Океан» в Приморье, а также центры «Мир» и «Котлостроитель» в Ростовской области. Санкции также затронули организации, занимающиеся детским отдыхом, — ООО «Лето» и ООО «Отдых-71», а также международный детский лагерь Сондовон в КНДР.

В отношении физических лиц введен запрет на въезд в страны ЕС, их активы на территории Евросоюза подлежат заморозке. Ограничения также предусматривают запрет на предоставление им средств и экономических ресурсов.

Ранее Евросоюз уже вводил санкции против российских организаций и должностных лиц, обвиняемых в причастности к незаконной депортации и принудительному перемещению украинских детей. В мае 2026 года Совет ЕС сообщил о введении ограничений в отношении 16 физических лиц и семи организаций по аналогичным основаниям.

Артур Каверин