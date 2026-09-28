Выручка девелоперов в Краснодаре от продажи квартир по ДДУ может упасть на 21–35%

Совокупная выручка российских девелоперов от продажи квартир по договорам долевого участия (ДДУ) по итогам 2026 года может сократиться на 19–23%, до 4,2–4,4 трлн руб. Это станет минимальным показателем за последние четыре года и более чем на 1 трлн руб. ниже результата 2025 года, когда застройщики получили рекордные 5,4 трлн руб. Такой прогноз представил аналитический центр «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства.

Согласно расчетам аналитиков, даже при позитивном сценарии снижение продаж в денежном выражении составит около 19%, при негативном — до 23%. С учетом инфляции сокращение выручки в реальном выражении может превысить треть. Ниже прогнозируемого уровня показатель опускался только в 2022 году, когда составил 3,24 трлн руб.

По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру» Яна Гравшина, прогноз может быть скорректирован в ноябре—декабре, когда станут известны результаты продаж после ужесточения условий программы семейной ипотеки. При этом аналитик не ожидает улучшения ситуации и допускает дальнейшее снижение спроса.

Наиболее существенное падение выручки при позитивном сценарии прогнозируется в Москве, Краснодаре, Тюмени, Ростове-на-Дону и Новосибирске — на 21–35%. В случае негативного развития событий к этому списку добавятся Уфа и Омск.

Сокращение выручки не более чем на 10% при позитивном сценарии ожидается в Омске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Волгограде. При этом из 17 рассмотренных мегаполисов рост номинальной выручки могут показать Пермь, Красноярск и Челябинск.

В рамках негативного сценария снижение выручки менее чем на 10% прогнозируется только в Перми. В Красноярске показатель останется на уровне прошлого года, а рост ожидается лишь в Челябинске.

Вячеслав Рыжков