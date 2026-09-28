Кубань выделила 23,6 млн рублей на ремонт медучреждений Геленджика после атак БПЛА

Краснодарский край направит 23,6 млн руб. из резервного фонда на восстановление объектов здравоохранения в Геленджике, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. С соответствующим постановлением губернатора Краснодарского края, опубликованным 28 сентября, ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Речь идет о 23 млн 601,6 тыс. руб. Средства предназначены министерству здравоохранения края на непредвиденные расходы, связанные с приобретением движимого имущества взамен утраченного, поврежденного или уничтоженного, а также на ремонтные работы на объектах здравоохранения.

Режим локальной чрезвычайной ситуации в Геленджике ввели 12 августа после падения обломков беспилотников. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в городе были повреждены около 20 домов, три из них разрушены полностью, пострадали три человека.

В постановлении губернатора говорится, что решение о выделении средств принято с учетом режима ЧС, введенного администрацией Геленджика 12 августа на части территории муниципалитета. Документ также ссылается на более раннее постановление от 14 июля, которым режим чрезвычайной ситуации устанавливался на территории всего городского округа.

Выделенные средства должны быть доведены до подведомственных министерству здравоохранения государственных бюджетных учреждений в форме субсидий. Краевому минздраву поручено определить порядок и условия их предоставления, а также обеспечить целевое использование финансирования.

Валерий Климов