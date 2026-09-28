Замначальников ИФНС в Краснодарском крае подозревают во взяточничестве

В отношении двух заместителей начальника межрайонной инспекции ФНС №8 по Краснодарскому краю возбуждены уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По предварительной версии следствия, один из фигурантов получил от строительной компании автомобиль стоимостью 8 млн руб., а другой — денежную взятку в размере 1,2 млн руб.

Кроме того, у одного из фигурантов выявлены активы, в том числе недвижимость в Сочи и Краснодаре общей стоимостью около 100 млн руб. Следователи проверяют законность происхождения этого имущества.

Обстоятельства уголовных дел устанавливаются.

Вячеслав Рыжков