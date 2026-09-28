Апелляция взыскала 49,5 млрд рублей за разлив мазута с танкера «Волгонефть-212»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, который ранее постановил взыскать с пермских компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» 49,46 млрд руб. в бюджет РФ за вред, причиненный Черному морю при крушении танкера «Волгонефть-212» в декабре 2024 года. Постановление суда опубликовано в картотеке инстанции.

Арбитражный суд Краснодарского края в августе 2025 года вынес решение о солидарном взыскании с пермских компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» в бюджет Российской Федерации более 49,46 млрд руб. Эта сумма компенсирует вред, причиненный акватории Черного моря в результате крушения танкера «Волгонефть-212» и разлива более 4 тыс. тонн мазута в декабре 2024 года. Дополнительно ответчики обязаны возместить госпошлину в размере 10 млн руб.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставили это решение в силе. Попытка «Каматрансойл» пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам также потерпела неудачу. 17 сентября 2026 года апелляция подтвердила: факт создания страхового фонда компаниями «САО ВСК» и «Абсолют Страхование» не является основанием для пересмотра уже вступившего в силу решения о взыскании ущерба с самих судовладельцев.

Иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора рассматривался в открытом судебном заседании. Представители ответчиков в суд не явились, попытавшись накануне заявить ходатайство об участии по видеосвязи. Однако суд отказал в дистанционном формате, сославшись на нестабильность интернет-соединения и недобросовестность ответчиков.

В ходе разбирательства установлено, что 15 декабря 2024 года в 09:21 по московскому времени в Черном море, в 8 км от берега, танкер «Волгонефть-212» переломился пополам из-за неблагоприятных погодных условий. Судно, перевозившее 4 251,781 тонны мазута, затонуло. Проверка Росприроднадзора выявила грубые нарушения правил эксплуатации: судно класса река-море находилось в акватории Черного моря 15 декабря, что на 15 дней превышало установленный Регистровым классификационным обществом срок окончания сезона плавания (30 ноября). Лабораторные исследования зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде в 9–10 раз.

Суд отклонил ключевые аргументы защиты. В создании фонда ограничения ответственности было отказано: суд сослался на вступившие в силу решения по смежному делу, где установлено, что собственники утратили право на ограничение ответственности, так как ущерб явился результатом их грубой неосторожности. Ходатайство о передаче дела в Арбитражный суд Пермского края было отклонено: суд применил норму статьи 325 Кодекса торгового мореплавания РФ, согласно которой иски о загрязнении рассматриваются по месту причинения вреда, то есть в Краснодарском крае.

Суд признал вину обеих компаний. «Кама Шиппинг» как фрахтователь уже привлечена к административной ответственности за выход в море за пределами сезона. «Каматрансойл» признано виновным в солидарном порядке, так как, зная о нарушениях арендатора, собственник не предпринял мер по расторжению договора или прекращению эксплуатации судна.

Расчет ущерба в 49,46 млрд руб. произведен управлением Росприроднадзора по методике, утвержденной приказом Минприроды 87. Вред от прямого загрязнения моря мазутом составил 49,16 млрд руб., вред от захоронения на дне корпуса судна — 294,50 млн руб.

В отношении активов «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» наложены обеспечительные меры. Общая сумма исков Росприроднадзора к владельцам обоих затонувших танкеров («Волгонефть-212» и «Волгонефть-239») превысила 84,9 млрд руб., что делает данную экологическую катастрофу самой дорогостоящей в истории современной российской судебной практики.

Тат Гаспарян