Имущество ростовского «Магистра» не смогли продать за 190 млн рублей

Торги на имущество обанкротившегося ООО «Магистр» (Ростов-на-Дону) не состоялись из-за отсутствия заявок. На аукцион выставлялись два лота общей начальной стоимостью около 190,9 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего на Федресурсе.

В первый лот вошли восемь зданий, включая склад технических материалов, шпалотарный цех, гараж, котельные, контору и клуб, а также транспортер и земельный участок площадью 20,1 га. Все объекты расположены в Нижнем Тагиле на ул. Геологов. Начальная цена лота составляла 131,1 млн руб.

Во второй лот вошли земельный участок площадью 4,5 га и подъездной железнодорожный путь на территории Черемшанского ЛПХ в районе станции «Гора Высокая». Начальная цена — 59,8 млн руб.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от августа 2024 года ООО «Магистр» признано банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника, в отношении него открыто конкурсное производство. Арбитражным управляющим утверждена Вероника Саввинова.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Магистр» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 17 мая 1999 года. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредитель — Артур Кашхчян. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн