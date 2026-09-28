Обанкротившееся агропредприятие в Прикамье выставили на повторные торги

Торги по продаже имущественного комплекса ООО «Великоленское» не состоялись. Как следует из данных на «Федресурсе», на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. К продаже предлагались земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования и прочее имущество должника. Активы предполагалось реализовать одним лотом. Его начальная стоимость составляла 235,53 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сейчас имущество агропредприятия выставлено на повторные торги. Они состоятся 11 ноября, прием заявок осуществляется до 30 октября. В этот раз начальная цена лота составляет 211,98 млн руб.

В мае рыночная стоимость имущественного комплекса ООО «Великоленское» была оценена в 125,3 млн руб. С такой оценкой не был согласен бывший владелец общества Михаил Трушников. Ранее он пояснял «Ъ-Прикамье», что стоимость актива должна быть выше заявленной. Решение собрания кредиторов об условиях реализации имущества должника он оспорил в арбитражном суде.

ООО «Великоленское» выпускало молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивало агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг». В феврале 2024 года Арбитражный суд Пермского края принял решение о признании ООО «Великоленское» несостоятельным и открытии в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев. На тот момент сумма задолженности организации перед кредиторами составляла 34,3 млн руб. В январе 2025 года имущественный комплекс предприятия был выставлен на продажу по аналогичной начальной стоимости.