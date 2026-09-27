Губернатор Ростовской области сообщил о сборе 13,5 млн тонн зерновых

В Ростовской области собрали 13,5 млн тонн зерновых — один из рекордных урожаев. Об этом информационной службе «Вести» сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, сейчас основной задачей для региона остается вывоз собранного зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К 1 сентября 2026 года в Ростовской области было намолочено 13,39 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе — на 57% больше, чем на соответствующую дату 2025 года. Такие данные приводит Ростовстат. В том числе собрано 12,06 млн тонн пшеницы, что на 57,2% превышает прошлогодний показатель.

Основной объем зерна пришелся на сельскохозяйственные организации: к 1 сентября они намолотили 8,4 млн тонн, увеличив показатель на 65% год к году. В том числе на пшеницу пришлось 7,57 млн тонн — на 64,9% больше, чем годом ранее.

Увеличился и сбор других культур. Семян подсолнечника во всех категориях хозяйств получено 99,7 тыс. тонн — на 75,3% больше, чем годом ранее. Сельхозорганизации собрали 73,4 тыс. тонн (+56,1%). Картофеля накопано 163,3 тыс. тонн (+7,9%), в сельхозорганизациях — 47,1 тыс. тонн (+9,1%). Сбор овощей открытого грунта достиг 353,7 тыс. тонн, увеличившись на 40%. Сельхозорганизации получили 16 тыс. тонн овощей (+55,4%).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за проблем с вывозом урожая в Ростовской области 31 августа был введен режим ЧС. Причиной стало прекращение работы ряда портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Власти указали на скопление значительных объемов сельхозпродукции у производителей.

При этом, по данным регионального минсельхоза, области хватает мощностей для хранения собранного урожая, необходимости в строительстве новых зернохранилищ пока нет.

Валерий Климов