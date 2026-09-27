Губернатор Ростовской области сообщил о сборе 13,5 млн тонн зерновых
В Ростовской области собрали 13,5 млн тонн зерновых — один из рекордных урожаев. Об этом информационной службе «Вести» сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, сейчас основной задачей для региона остается вывоз собранного зерна.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
К 1 сентября 2026 года в Ростовской области было намолочено 13,39 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе — на 57% больше, чем на соответствующую дату 2025 года. Такие данные приводит Ростовстат. В том числе собрано 12,06 млн тонн пшеницы, что на 57,2% превышает прошлогодний показатель.
Основной объем зерна пришелся на сельскохозяйственные организации: к 1 сентября они намолотили 8,4 млн тонн, увеличив показатель на 65% год к году. В том числе на пшеницу пришлось 7,57 млн тонн — на 64,9% больше, чем годом ранее.
Увеличился и сбор других культур. Семян подсолнечника во всех категориях хозяйств получено 99,7 тыс. тонн — на 75,3% больше, чем годом ранее. Сельхозорганизации собрали 73,4 тыс. тонн (+56,1%). Картофеля накопано 163,3 тыс. тонн (+7,9%), в сельхозорганизациях — 47,1 тыс. тонн (+9,1%). Сбор овощей открытого грунта достиг 353,7 тыс. тонн, увеличившись на 40%. Сельхозорганизации получили 16 тыс. тонн овощей (+55,4%).
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из-за проблем с вывозом урожая в Ростовской области 31 августа был введен режим ЧС. Причиной стало прекращение работы ряда портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Власти указали на скопление значительных объемов сельхозпродукции у производителей.
При этом, по данным регионального минсельхоза, области хватает мощностей для хранения собранного урожая, необходимости в строительстве новых зернохранилищ пока нет.