В Екатеринбурге состоялась однодневная фотовыставка Егора Черноскутова

В строящемся офисе интерьерной компании Garand в Екатеринбурге на один день представили дебютную фотовыставку «Выше серого» дизайнера интерьера и художника Егора Черноскутова. На голых бетонных стенах разместили 20 кадров, снятых на камеру мобильного телефона.

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«Бетон — это отправная точка архитектуры интерьера, это "скелет", на который все нанизано в итоге. Поэтому здесь лаконично все соприкасается между собой»,— рассказал господин Черноскутов.

Егор Черноскутов — художник, архитектор и дизайнер с художественно-педагогическим образованием. Более 20 лет занимается профессиональной деятельностью. Преподавал в школе и проводил авторские мастер-классы по абстрактной живописи.

Он впервые решил показать свои фотографии, хотя снимает всю жизнь. «У каждого из нас есть шикарное фото, которые мы не печатаем, потому что тренды изменились. У меня появилась возможность достать многое из своего телефона и явить миру в физическом виде»,— уточнил господин Черноскутов.

Экспозиция начиналась со снимка, сделанного фотографом Максимом Комаровым на персональной выставке живописи Егора Черноскутова в 2021 году («Проекция воли»). В кадр попал фрагмент плана квартиры, который проходит через всю выставку.

На противоположной стене были размещены фото заброшенного храма под Каменском-Уральским («Утрата канона» и «Рухнувший свод»). Далее следовала макросъемка: первых снежинок («Тектоника волокна»), фактуры пробки («Индекс материала») и уральских камней («Дисперсия» и «Артикуляция стыка»).

Тема уцелевшей архитектуры продолжилась в серии фотографий дверей и фасадов, сделанных в поездке на Шри-Ланку («Консервация объема», «Слепой вход», «Осадочный слой», «Мембрана»).

Завершилась выставка контрастом монументальной архитектуры и величия природы. Так, электрика металла и стекла («Вектор дематериализации» и «Канал пустоты») выделяется на фоне облачного неба («Беспредметный объем» и «Выше серого»).

«Человек, который создает очень много монументальной архитектуры, очень маленький по сравнению с тем, что создает природа. И как небо над городом, над самыми большими зданиями, выглядит величественно. Человек не может влиять на свет, который падает на бетонные или стеклянные здания, но без этого света архитектура и интерьеры не выглядели бы так. И от этого мы черпаем вдохновение»,— добавил автор.

София Паникова