«Лукманов трибьют», «Опасные связи», «Салават Юлаев» и «Девятая планета»

В ближайшую неделю в Уфе состоятся концерты групп «Лукманов трибьют», «Воровайки», ансамбля «Мирас», певицы Жасмин, а также рэперов DK и Mayot. В театрах можно будет увидеть спектакли «Взрослые игры», «Опасные связи», «Черноликие» и другие. Любителей спорта ждут на матчах баскетбольного клуба «Динамо» и хоккейного «Салавата Юлаева». В кинотеатрах покажут пять кинопремьер: фантастику «Девятая планета», триллер «Вышка 2», драму «Романовы: преданность и предательство», мультфильм «Капитан Невельской и земли Черного дракона» и ужасы «Джуманджи: Темный уровень».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий, шоумен, лидер группы «Лукманов трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов Телеведущий, шоумен, лидер группы «Лукманов трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов

Концерты

27 сентября в MusicHall 27 состоится очередной концерт группы «Лукманов трибьют». В этот раз музыканты коллектива и специально приглашенные гости исполнят песни из репертуара группы «Браво». «Это город», «Вася», «Московский бит», «Дорога в облака» — эти и другие хиты популярного коллектива прозвучат во время концерта.

Танцевальный ансамбль «Мирас» откроет свой очередной сезон 29 сентября в Городском дворце культуры. Каждое представление ансамбля — яркое событие, мини-спектакль, а каждый концерт — не только впечатляющее зрелище, но и живое звучание души народа.

Группа «Воровайки» выступит 29 сентября в уфимском ресторане «Максимилианс». Трио исполнит свои популярные песни: «Не воровка», «Наколочки» и многие другие.

1 октября в ГКЗ «Башкортостан» состоится концерт певицы Жасмин с программой «Головоломка». Зрителей ждут новые песни и известные хиты исполнительницы, а также декорации и световые эффекты.

В тот же вечер в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится концерт «И будет музыка, музыка навсегда…», посвященный произведениям композитора Микаэла Таривердиева. Зрители смогут услышать музыку из известных кинофильмов, написанную композитором: «Семнадцать мгновений весны», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Адам женится на Еве» и многих других.

Начало октября в «Огнях Уфы» пройдет под биты рэпа. 1 октября тут выступит DK, а 2 октября — Mayot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный артист Российской Федерации Даниил Спиваковский

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Заслуженный артист Российской Федерации Даниил Спиваковский

Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Спектакли

«Взрослые игры» можно будет увидеть 26 сентября на сцене Городского дворца культуры. Знаменитый парижский адвокат устраивает званый ужин. Его гости состоятельные благополучные мужчины, красивые женщины. Но ни адвокат, ни его жена не являются на прием. Кто же созвал всех этих людей, а главное зачем? В ролях: Мария Болтнева, Виктор Запорожский, Ольга Прокофьева, Татьяна Аугшкап, Татьяна Яковенко, Дарья Фекленко, Сергей Олексяк, Даниил Спиваковский и другие.

27 сентября в Башдрамтеатре – мюзикл «Опасные связи». В постановке отражена жизнь аристократии Парижа восемнадцатого века. Главные герои, искуситель женских душ Виконт де Вальмон и коварная Маркиза де Мертей, разыгрывают опасную игру, в которой используют жизни других людей для своих собственных выгод.

27 сентября в Государственном академическом русском драматическом театре распахнет свои двери «Палата бизнес-класса». Как обещают представители театра, «лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам». По сюжету некий чиновник Виктор Разницкий попадает в больницу. Там, на больничной койке, ему приходится решать различные вопросы: от финансовых, до личных. Главный герой вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем для того, чтобы не упустить деньги.

«Бабий бунт» случится 28 сентября на сцене Башдрамтеатра. События спектакля переносят зрителя в казачью станицу на просторах Тихого Дона. «Даешь равноправенство!» — написано на транспаранте взбунтовавшегося женского населения хутора, не желающего боле терять время на споры, а, собрав вещи, ушедшего за Дон. Не раз бывавшие на поле брани казаки, оказались безоружными и беспомощными перед собственными женами.

«Черноликие» — так называется спектакль, который можно будет увидеть 1 октября в Башдрамтеатре. Можно ли допустить, чтобы красавица Галима — гордость села, полюбила обычного деревенского паренька Закира? Реакционно настроенный сельский люд возмущен: героев застали во время разговора. «Разве шариат разрешает девушке общаться с парнем?» — вопрошают они хазрата. Какое решение принять служителю веры? Простить Галиму и Закира — значит, по законам веры, потерять авторитет в глазах односельчан. Сан обязывает его стоять на страже нравственности. Остается одно — наказать. В 2016 году спектакль «Черноликие» стал лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающие хоккейного клуба «Салават Юлаев» Артем Горшков (справа) и Владислав Ефремов

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Нападающие хоккейного клуба «Салават Юлаев» Артем Горшков (справа) и Владислав Ефремов

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Спорт

1 октября уфимский баскетбольный клуб «Динамо» в одноименном спорткомплексе встретится с «Барнаулом».

2 октября хоккейный клуб «Салават Юлаев» в «Уфа-Арене» поборется за очки в рамках регулярного чемпионата КХЛ с омской «Сибирью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Юра Борисов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Актер Юра Борисов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы покажут пять кинопремьер.

Фантастика «Девятая планета». После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас. Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие — обычные армейские — воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету. В ролях: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Даниил Спиваковский и другие.

Триллер «Вышка 2». После смерти сестры Джакс Хантер пытается справиться с утратой и неожиданно сближается с ее смелой подругой Люс. Вместе они отправляются в Таиланд, где решаются пройти опасный маршрут на горе Кван. Но путешествие превращается в борьбу за выживание, когда девушки оказываются в ловушке над пропастью. В ролях: Харриет Слейтер, Арсема Томас, Вирджиния Гарднер, Том Бриттни и другие.

Драма «Романовы: преданность и предательство». История о заключительных годах жизни последнего российского императора Николая II, о его любящей жене императрице Александре, сыне цесаревиче Алексее и дочерях — великих княжнах Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии, а также его брате Михаиле Александровиче. В ролях: Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Дарья Похило и другие.

Мультфильм «Капитан Невельской и земли Черного дракона». Капитан Невельской и девочка Надя отправляются в опасное путешествие с целью исследовать последнее белое пятно на карте, но сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти земли от захвата браконьерами.

Ужасы «Джуманджи: Темный уровень». Группа подростков находит в руинах заброшенного храма проклятую игру. Каждый ход впускает в наш мир смертоносных существ из потусторонней реальности, и единственный шанс выжить — это победить их. С каждым ходом игра становится всё опаснее, и завершить её можно только пройдя все уровни до конца. В ролях: Панисара Рикулсуракан, Онгарт Чеамчаренпорнкул, Нати Нгамнаевпром, Нуттават Сумплой и другие.