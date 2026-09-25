Главные новости за 26 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Из затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» откачали мазут. Выполнение работ подтверждено специальной комиссией, в составе которой Росприроднадзор, МЧС и Морспасслужба.

В Краснодаре с 26 сентября введут ночное ограничение движения мотоциклов по Кубанской набережной. Запрет будет действовать ежедневно с 21:00 до 07:00 на участке от улицы Тургенева до улицы Оранжерейной.

Страховщики в Ростовской области и Краснодарском крае за неполный 2026 год урегулировали больше страховых случаев, связанных с повреждением жилья беспилотниками, чем за весь 2025 год. При этом выросли и размеры выплат: максимальная компенсация на Кубани достигла 6 млн руб.

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в российской части Кавказского региона. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 21 км к западу-юго-западу от Сочи.

Шесть человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск 9 сентября, остаются в больницах. Они находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.

Мэры нескольких крупных российских городов досрочно покидают свои посты в связи с переходом на работу в законодательные органы власти. В их числе главы Ярославля, Пскова и Ялты.

Краснодарский край направит порядка 5 млрд руб. на дополнительные меры поддержки аграриев в 2026 году. Меры поддержки должны помочь хозяйствам провести осеннюю посевную.

На конец августа 2026 года просроченная задолженность по заработной плате в Краснодарском крае составила 606,7 млн руб. Долги по зарплате имелись перед 1621 работником организаций.

В 2026 году власти Новороссийска планируют направить 691 млн руб. на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов водоснабжения.

Самый большой по количеству квартир жилой комплекс России, который продается на первичном рынке, строится в Краснодаре. В проекте «Самолет» запланировано 23,8 тыс. квартир, сейчас на реализации находятся 45 корпусов.